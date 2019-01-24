SSD’ler söz konusu olduğunda akla ilk gelen şirketlerden biri olan Samsung, yeni nesil NVMe SSD’si 970 EVO Plus'ı resmi olarak tanıttı. 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB olmak üzere dört farklı depolama seçeneği ile piyasaya sunulacak olan 970 EVO Plus, M.2 form faktörü ve PCIe Gen3 x4 arayüzü ile geliyor.
Optimize edilmiş bir ürün yazılımı ile birlikte Samsung V-NAND çiplerine sahip olan 970 EVO Plus, 3,500 MB/s’ye kadar okuma; 3,000 MB/s’ye kadar yazma hızı sunuyor. SSD ayrıca 620,000 IOPS’e kadar rastgele okuma hızı ve 560,000 IOPS’e kadar rastgele yazma hızına sahip. 5 yıl garantiyle satışa sunulacak olan SSD’nin özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde:
Samsung 970 EVO Plus Özellikler
- PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3
- Samsung 9x-layer V-NAND 3-bit MLC
- M.2 (2280)
- 250GB / 500GB / 1TB / 2TB
- 512MB LPDDR4 DRAM (250/500GB varyant için)
- 1GB LPDDR4 DRAM (1TB varyant)
- 2GB LPDDR4 DRAM (2TB varyant)
- 3,500 MB/s’ye kadar okuma
- 3,300 MB/s’ye kadar yazma
- 620,000/560,000 IOPS
- Class 0 (AES 256)
- TCG/Opal v2.0
- MS eDrive (IEEE1667)
- Samsung Magician Yazılım
- 970 EVO Plus 250GB - 564 TL + vergiler
- 970 EVO Plus 500GB - 848 TL + vergiler
- 970 EVO Plus 1TB - 1586 TL + vergiler
- 970 EVO Plus 2TB - 4889 TL + vergiler
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