Samsung, daha yüksek okuma ve yazma hızları ile daha yüksek depolama alanı sunan yeni 970 EVO Plus SSD'lerini resmi olarak tanıttı.

SSD’ler söz konusu olduğunda akla ilk gelen şirketlerden biri olan Samsung, yeni nesil NVMe SSD’si 970 EVO Plus'ı resmi olarak tanıttı. 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB olmak üzere dört farklı depolama seçeneği ile piyasaya sunulacak olan 970 EVO Plus, M.2 form faktörü ve PCIe Gen3 x4 arayüzü ile geliyor.

Optimize edilmiş bir ürün yazılımı ile birlikte Samsung V-NAND çiplerine sahip olan 970 EVO Plus, 3,500 MB/s’ye kadar okuma; 3,000 MB/s’ye kadar yazma hızı sunuyor. SSD ayrıca 620,000 IOPS’e kadar rastgele okuma hızı ve 560,000 IOPS’e kadar rastgele yazma hızına sahip. 5 yıl garantiyle satışa sunulacak olan SSD’nin özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde:

Samsung 970 EVO Plus Özellikler

PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3

Samsung 9x-layer V-NAND 3-bit MLC

M.2 (2280)

250GB / 500GB / 1TB / 2TB

512MB LPDDR4 DRAM (250/500GB varyant için)

1GB LPDDR4 DRAM (1TB varyant)

2GB LPDDR4 DRAM (2TB varyant)

3,500 MB/s’ye kadar okuma

3,300 MB/s’ye kadar yazma

620,000/560,000 IOPS

Class 0 (AES 256)

TCG/Opal v2.0

MS eDrive (IEEE1667)

Samsung Magician Yazılım