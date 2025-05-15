Samsung, Galaxy S25 Edge ile ilgili paylaştığı bir reklam filminde Apple'a gönderme yaptı. Bir iPhone 16 Pro kullanan şirket, paylaşımda bu telefonu tuğla gibi gösterdi. İşte o video...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Galaxy S25 Edge ile ilgili bir reklam filmi yayımladı. "@samsungkorea" kullanıcı adına sahip Instagram hesabından yapılan paylaşımda ABD merkezli teknoloji devi Apple'a dikkat çeken bir gönderme yapılıyordu. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Açık konuşmak gerekirse Samsung'un Apple'a yaptığı göndermeleri saymakla bitiremeyiz. İşte şirketin en ince Galaxy S telefonu olarak kayıtlara geçen Galaxy S25 Edge'de de bundan geri kalınmadı. Telefonun hafif yapısına vurgu yapan Samsung, iPhone 16 Pro'yu tabiri caizse tuğla gibi gösterdi.

İşte Samsung'un Apple'a gönderme yaptığı reklam videosu:

Samsung'un Instagram'da paylaştığı videoda iki telefon görüyoruz. Bunlardan biri tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S25 Edge. Samsung'un diğer telefon diye bahsettiği model ise iPhone 16 Pro. Her iki telefonu da 61 adet balona bağlayan şirket, balonları bir bir patlatıyor ve iPhone 16 Pro, kısa süre sonra ağırlık nedeniyle yere yapışıyor.

Samsung Galaxy S25 Edge, sadece 163 gram ağırlığında olan bir telefon. iPhone 16 Pro'nun ağırlığı ise 199 gram. Ancak burada vurgulamamız gereken önemli bir husus var. Apple da tıpkı Samsung gibi ince bir telefon üzerinde çalışıyor. "iPhone 17 Air" isimli bu akıllı telefon da oldukça ince ve hafif olacak. Bakalım bu telefon çıktığı zaman Samsung'a nasıl bir gönderme yapılacak...