Samsung'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü İçin Anlamlı Video

Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümünü unutmayan Samsung, bu önemli günü anmak için duygusal ve bir o kadar da anlamlı bir video yayınladı.

Satışa sunduğu ürünler ile tüketicilerin son teknoloji ürünlere dokunmasını sağlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu sefer Samsung Türkiye YouTube kanalından yayınladığı video ile Türkiye’deki müşterilerinin kalplerine dokundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümünü unutmayan şirket, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile Atatürk’ü en güzel ve anlamlı şekilde andı.

Samsung’un bu yas dolu gibi basit bir görsel yerine üzerinde emek harcanmış bir video ile anması, şirketin Türkiye’ye ve Türk müşterilerine verdiği önemi bir kez daha göstermiş oluyor. Bu nedenledir ki Türkiye'deki telefon pazarının neredeyse yarısı Samsung’un elinde.