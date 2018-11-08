Katlanabilir Telefonun Ekranı ve Şarj Ömrü Nasıl Olacak?

Samsung’un bu yılki Geliştirici Konferansı devam ederken şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Infinity Flex hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Cihazın henüz tüm teknik özellikleri açıklanmış olmasa da ekran bilgileri ve batarya ömrü konusunda bazı önemli bilgiler paylaşıldı.

Infinity Flex, bir ana ekran ve bir ‘kapak’ ekranı olmak üzere toplam iki ekrana sahip olacak. Ana ekran, cihaz açıldığında kullanılabilecek ve 4:3 oranında 7.3 inçlik bir ekran olacak. Gelen bilgilere göre bu ekranın piksel yoğunluğu 420ppi olacak ki bu da cihazın iPhone Xs’ten biraz daha düşük çözünürlüğe sahip olacağı anlamına geliyor.

Cihazın ikinci ekranı ise 21:9 gibi alışılmışın dışında bir ekran formatına sahip olacak. Bu ekranın boyutu 4.6 inç olacak ve cihaz katlı olduğu durumlarda kullanılabilecek. Günümüzde akıllı telefon ekran boyutları her geçen gün biraz daha büyüyor. Bu nedenle Infinity Flex, yalnızca devasa ekran isteyenlerin değil, kompakt bir akıllı telefon isteyenlerin de ilk tercihlerinden biri olabilir.

Şarj ömrü konusunda geldiğimizde ise Samsung, batarya kapasitesi hakkında kesin bir açıklamada bulunmadı. Fakat şirket, Infinity Flex’in mevcut amiral gemileri gibi uzun şarj ömrü sunması için gerekli çalışma içinde olduklarını belirtti. Cihaz iki ekrana sahip olsa da bu ekranlardan biri kullanılırken diğeri kapalı durumda olacağından şarj ömrü iyi bir şekilde optimize edilecektir.

Samsung, Infinity Flex’in lansman tarihi hakkında da sessiz kalmayı tercih etti. Ancak cihazın en erken CES 2019 ya da MWC 2019’da tanıtılması bekleniyor. Galaxy S10 ile birlikte lansmanın daha da ertelenmesi de söz konusu olabilir. Belirsizliğini koruyan bir diğer konu ise fiyat. Samsung, fiyatın mümkün olduğunda makul bir seviyede tutulmasını istiyor ancak yüksek üretim maliyetlerini göz önünde bulundurursak Infinity Flex’in 2000 dolar seviyesinde bir fiyata satışa sunulacağını söyleyebiliriz.