Samsung’dan 3DHologram Görüntüsü Yansıtan Telefon Gelebilir

Son dönemlerde yaptığı patent başvurularına bir yenisini ekleyen Samsung, şimdi de 3D holografik ekran patenti alındı.

Yaklaşık 3 yıl önce akıllı telefonlarda hologram kullanımı için bir patent başvurusunda bulunan Samsung, bu projeyi muhtemelen daha da geliştirerek farklı bir patent başvurusu daha yaptı. 29 Kasım tarihinde alınan bu patent, ekranda 3 boyutlu resimleri hologram olarak gösterebiliyor.

Yukarıda gördüğünüz ekranda, içerisinde birçok mikrolens bulunduran bir kontakt lens bulunuyor. Bu kontakt lens, ışığı modüle eden bir SLM cihazı ile hologram şeklini yeniden ekrana yansıtıyor. Bu sayede telefonda gördüğünüz resim veya videolar hem 3D hem de holografik olarak karşınıza çıkmış oluyor.

Açıkçası bu projenin kısa zamanda hayata geçmesini beklemek biraz hayalcilik olacaktır. Nitekim 3D hologram ekranlar geçmişte birçok firma tarafından denense de ana akıma bir türlü çıkamadı. En son olarak Hydrogen One akıllı telefonun 3D gözlük olmadan hologram görüntü vereceği söylenmişti. Ancak bir süredir bu telefondan da pek haber alınamadı.