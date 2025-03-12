Daha önce Xiaomi 15 Ultra'da da karşılaştığımız Gemini anlaşması, Galaxy S25 Edge'de de karşımıza çıkacak.

Ultra inceliğiyle dikkat çeken Samsung Galaxy S25 Edge, yalnızca ince tasarımıyla değil, yapay zekâ özellikleriyle de dikkat çekecek. Dahası yeni bir sızıntıya göre merakla beklenen bu model, özel bir Google Gemini Advanced kampanyası ile piyasaya sürülecek.

Android Authority'nin kodlarda fark ettiği gelişmeye göre Samsung Galaxy S25 Edge özel bir Gemini Advanced kampanyası ile gelecek. Tespit edilene göre Galaxy S25 Edge satın alan kullanıcılar birkaç aylık Gemini Advanced üyeliğini ücretsiz olarak edinecek. Kesin süre bilinmese de serideki diğer Galaxy S25 modelleri hâlihazırda altı aylık ücretsiz erişim sunuyor.

Samsung ve Google arasındaki bu iş birliği, daha önce de Pixel 9 serisinde görüldü. Hatta geçtiğimiz günlerde Google'ın benzer bir anlaşmaya Xiaomi 15 Ultra'da da yer vereceğini görmüştük.

Gemini Advanced neler sunuyor?

Gemini Advanced için standart Gemini özelliklerinin daha gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. Bu hizmet ülkemizde aylık 720 TL ve 2 TB bulut depolama alanı da içeriyor.

Ayrıca bu abonelikle birlikte Gemini içinde özel yapay zekâ botları oluşturabilir, sohbet geçmişinde geriye dönük arama yapabilir ve yalnızca Gemini Advanced kullanıcılarına özel olarak insan içeren yapay zekâ görüntüleri oluşturabilirsiniz.