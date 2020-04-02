Samsung, Nisan ayı güncellemesini dağıtmaya başladı. Henüz ülkemize gelmeyen güncelleme, kullanıcılara kamera iyileştirmeleri ve daha iyi bir güvenlik sunuyor. Bu güncellemeyle alakalı çok fazla detaya sahip olmasak da kullanıcıları sevindirecekmiş gibi gözüküyor.

Samsung, özellikle yeni telefonları söz konusu olduğunda düzenli güvenlik yamaları yayınlama konusunda gerçekten iyi. Bu hafta Samsung, kamera güncellemelerinin yanı sıra nisan ayı güvenlik güncellemelerini de yayınlıyor. SamMobile'ın yazdıklarına göre Çin, Hong Kong ve Tayvan'daki Galaxy S20 birimleri bu haftanın başında nisan ayı güncellemelerini almaya başladı. Şu anda Kore'de de güncellemeler mevcut.

Google, her ayın ilk Pazartesi günü yeni güncellemelerini Pixel kullanıcılarına yayınlıyor. Bu da demek oluyor ki Google bu ayın güncellemelerini Samsung'tan birkaç gün önce, yani 7 Nisan'da yayınlayacak. Henüz bu güncellemenin kullanıcılara ne sunduğunu tam olarak bilmiyoruz ancak, Galaxy S20'yi daha güvenli bir hale getireceği kesin.

Versiyon numarası G98xNKSU1ATCT olan bu Galaxy S20 güncellemesinin Kore değişim günlüğünden ortaya çıkanlara göre, kamera düzeltmeleri de güncellemenin içinde bulunuyor. Samsung, daha önce kamera şikayetlerine karşı bir güncelleme yayınlamıştı ancak, Galaxy S20 Ultra'da bu güncelleme çok fazla yararlı olmamıştı. Görünüşe bakılırsa, bu güncelleme özellikle zoom sırasında ortaya çıkan otomatik odak sorunlarını ele alıyor fakat işe yarayıp yaramayacağından emin değiliz.

Bunlar dışında, değişim günlüğünde başka geliştirmeler de ortaya çıktı. Düşük ışık koşullarında, 960fps “Super Slow-Mo” modunda daha iyi çekim imkanları, hareketli nesnelerin fotoğrafını çekerken kameranın bulanık çekimlere daha az eğilimli olması ve soluk, koyu ten renklerinde daha keskin fotoğraflar yakalama şansı gibi geliştirmeler de güncellemede mevcut. Şu anda güncelleme çok fazla pazara ulaşmamış olsa da, mart ayını ele aldığımızda birkaç hafta içerisinde güncellemenin yayılacağını düşünüyoruz.