Samsung, Bütçe Dostu Tableti Galaxy Tab A8’i Tanıttı

Samsung’un bugün tanıttığı bütçe dostu Galaxy Tab A8’in özellikleri ortaya çıtkı. Tablet, 2022 yılının Ocak ayında satışa sunulacak.

Samsung, telefon piyasasında olduğu gibi tablet piyasasında da parmakla gösterilen bir üretici olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Galaxy Tab S7 ve S7 FE ile Android tablet piyasasına seviye atlatan Güney Koreli teknoloji devi, her bütçeye uygun cihazlar geliştirmeye devam ediyor.

Bugün Samsung tarafından yapılan açıklamada Galaxy Taba ailesinin yeni ve bütçe dostu üyesi olan Galaxy Tab A8 tanıtıldı. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen tabletin özellikleri ise giriş seviyesi cihazlar arasında dikkat çekiyor.

Giriş seviyesinin kralı olabilir

Yeni Galaxy Tab A8, 4 farklı depolama seçeneği ile karşımıza çıkıyor. 32, 64 ve 128 GB depolama seçeneği olan tabletin RAM’i ise 4 GB olacak. 1920x1080 LCD ekrana sahip olan cihazda ismi henüz açıklanmamış 2.0 GHz’lik bir işlemci kullanılacak. Kalem desteği bulunmayan tablette bugün pek çok cihazda gördüğümüz USB Type-C girişi bulunacak. Tab A8’de ayrıca kulaklık girişi de bulunacağı açıklandı.

İşte Samsung Galaxy Tab A8’in açıklanan bütün özellikleri;

Ekran: 10.5” 1920x1080 TFT LCD ekran

10.5” 1920x1080 TFT LCD ekran İşlemci: 8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci

8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci RAM: 4GB

4GB Depolama: 32/64/128 GB

32/64/128 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7.040 mAh 15W hızlı şarj destekli batarya

7.040 mAh 15W hızlı şarj destekli batarya Bağlantı: Wi-Fi 5/Bluetooth 5.0 ve bazı modellerde LTE (Sim kart) desteği

Wi-Fi 5/Bluetooth 5.0 ve bazı modellerde LTE (Sim kart) desteği İşletim Sistemi: Android 11 ve One UI 3.0

Android 11 ve One UI 3.0 Renkler: Gri, Gümüş ve Pembe Altın

Gri, Gümüş ve Pembe Altın Boyutlar: 246.8 x 161.9 x 6.9 mm

246.8 x 161.9 x 6.9 mm Ağırlık: 508 gram

Samsung Galaxy Tab A8’in 2022 yılının ocak ayında ABD ve diğer bölgelerde satışa sunulacağı açıklandı. Tabletin satış fiyatı hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.