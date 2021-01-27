Samsung Galaxy A02 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, giriş seviye yeni akıllı telefonu Galaxy A02'yi duyurdu. Fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmayan telefon, teknik özellikleri açısından fazlasıyla zayıf kalıyor. Türkiye'ye de gelmesi beklenen telefonun tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş segmentteki akıllı telefon serisi "Galaxy A"ya yeni bir üye ekledi. Galaxy A02 olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, tahmin edebileceğiniz üzere oyun oynamaya ya da birden çok uygulamayı aynı anda çalıştırmaya müsait değil. Telefonun hedef kitlesi, sadece birkaç uygulama ile yetinenler.

6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir LCD ekranı bulunan Galaxy A02, çentikli bir yapıya sahip. Bu çentikte yer alan ön kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arka kısmında yer alan ikili kamera kurulumunda ise 13 MP ana kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Telefonda parmak izi okuyucu sensör ise bulunmuyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A02

Samsung'un giriş seviye yeni telefonu, MediaTek MT6739 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 3 GB'ye kadar RAM ve 64 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Kullanıcılar ayrıca, bu akıllı telefona 1 TB'ye kadar microSD kart takabiliyorlar. İşletim sistemi cephesinde Android 10 tabanlı One UI'yi barındıran telefon, 5.000 mAh bataryasında da herhangi bir hızlı şarj desteği sunmuyor. Hatta açık konuşmak gerekirse 7,5 wattlık şarj desteği, bu cihazın tam şarj için saatler harcayacağını ortaya koyuyor. Yani Samsung Galaxy A02'nin "yavaş şarj desteği" sunduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A02 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+, LCD

6,5 inç büyüklüğünde HD+, LCD İşlemci: MediaTek MT6739

MediaTek MT6739 RAM: 2 GB ya da 3 GB

2 GB ya da 3 GB Depolama: 32 GB ya da 64 GB

32 GB ya da 64 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI

Android 10 tabanlı One UI Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, 3,5 mm kulaklık girişi

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy A02, siyah, mavi, kırmızı ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Telefonun fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan şirket, Galaxy A02'nin ne zaman satın alınabileceğine de değinmedi. Bu detaylar muhtemelen, önümüzdeki günlerde açığa çıkacak.