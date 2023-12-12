Samsung, orta segment telefonu Galaxy A15'i duyurdu. 4G ve 5G bağlantı destekli versiyonlara sahip olan telefon, uygun fiyatı ile alıcı bulacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Vietnam'da düzenlediği bir etkinlikte Galaxy A15 isimli yeni telefonunu duyurdu. Hem 4G hem de 5G versiyona sahip olan akıllı telefon, uygun fiyatlı yapısı ile ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Samsung Galaxy A15, hangi özelliklerle donatıldı?

Samsung'un yeni akıllı telefonlarından 4G ile 5G versiyon arasındaki tek fark, bağlantı desteğinden kaynaklı olarak işlemci. Bu bağlamda; 4G versiyonda MediaTek Helio G99, 5G versiyonda ise MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemci bulunuyor. Her iki modelde de 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı bulunuyor. Telefonların 6.5 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı, FHD+ çözünürlük sunuyor ve 90 Hz tazeleme oranı sunuyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A15, 25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Telefonun işletim sistemi ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 olarak açıklandı. Yan panele monte parmak izi okuyucu sensörü bulunan telefon, "Key Island" olarak isimlendirilen yeni bir çerçeve tasarımı sunuyor. Bu tasarımda yan panellerdeki butonlar, kabartmalı bir alan içine yerleştirildi.

Samsung'un yeni telefonu, üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Yapay zekâ destekli bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. Telefonun selfie kamerası ise 13 MP çözünürlük sunuyor.

Samsung Galaxy A15 teknik özellikleri:

Ekran 6.5 inç, Super AMOLED, 90 Hz, FHD+, 800 nit İşlemci 4G versiyon: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 5G versiyon: MediaTek Dimensity 6100 Plus RAM 8 GB Depolama Alanı 128-256 GB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.0)

Samsung Galaxy A15 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB (4G) 205 dolar 8 GB + 256 GB (4G) Açıklanmadı 8 GB + 256 GB (5G) 260 dolar

Samsung Galaxy A15'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.