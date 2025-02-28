Türkiye'de En Çok Satan Telefonlardan Olacak Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A36'nın Fiyatı Ortaya Çıktı

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Bir teknoloji perakendecisi, Samsung'un birkaç gün sonra duyuracağı Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerinin fiyatlarını açıkladı. Sızdırılan fiyatlar hiç fena görünmüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç gün içerisinde duyuracağı Galaxy A serisi yeni telefonları, zaten çok büyük oranda ifşa olmuşlardı. Bu bağlamda; Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 isimli modellerin tasarımları ve tüm özellikleri gün yüzüne çıkmıştı. 

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez de Galaxy A36 ile Galaxy A56'nın fiyatları ortaya çıktı. Nijerya'nın önde gelen teknoloji perakendecilerinden Pointek, yaklaşmakta olan telefonların fiyatlarını açıkladı. Samsung'a kalan şey, tüm bu bilgilerin doğrulanması.

Samsung Galaxy A36 fiyatı:

Samsung Galaxy A36 fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 128 GB 295 dolar
8 GB + 256 GB 345 dolar

Samsung Galaxy A56 fiyatı ise şöyle:

Samsung Galaxy A56 fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 128 GB 375 dolar
8 GB + 256 GB 399 dolar

Samsung Galaxy A36 ile Galaxy A56'nın tasarım detayları ve teknik özellikler için aşağıdaki haberlerimize göz atabilirsiniz:
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Kaynak : https://www.sammobile.com/news/galaxy-a56-galaxy-a36-prices-pre-order-benefits-revealed/
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