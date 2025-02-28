Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç gün içerisinde duyuracağı Galaxy A serisi yeni telefonları, zaten çok büyük oranda ifşa olmuşlardı. Bu bağlamda; Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 isimli modellerin tasarımları ve tüm özellikleri gün yüzüne çıkmıştı.
Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez de Galaxy A36 ile Galaxy A56'nın fiyatları ortaya çıktı. Nijerya'nın önde gelen teknoloji perakendecilerinden Pointek, yaklaşmakta olan telefonların fiyatlarını açıkladı. Samsung'a kalan şey, tüm bu bilgilerin doğrulanması.
Samsung Galaxy A36 fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 128 GB
|295 dolar
|8 GB + 256 GB
|345 dolar
Samsung Galaxy A56 fiyatı ise şöyle:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 128 GB
|375 dolar
|8 GB + 256 GB
|399 dolar
Samsung Galaxy A36 ile Galaxy A56'nın tasarım detayları ve teknik özellikler için aşağıdaki haberlerimize göz atabilirsiniz: