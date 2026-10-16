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Samsung Galaxy A38'in Kamerası Sızdırıldı: Değişen Pek Bir Şey Yok!

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Samsung Galaxy A38'in kamera özellikleri sızdırıldı. Yeni modelin kamera donanımı büyük ölçüde aynı kalacak gibi görünüyor; fotoğraf kalitesindeki olası iyileştirmeler ise yazılım ve işlemciye bağlı.

Samsung Galaxy A38'in Kamerası Sızdırıldı: Değişen Pek Bir Şey Yok!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Samsung'un orta segmentteki Galaxy A serisine katılması beklenen Galaxy A38, kamera donanımında büyük bir değişiklik sunmayacak gibi görünüyor. Sızıntılara göre şirket, yeni sensörler kullanmak yerine mevcut kurulumu korumayı tercih edecek. Artan bellek çipi maliyetlerinin üreticileri donanım güncellemelerinde daha temkinli davranmaya ittiği belirtiliyor.

Samsung'un bu kez ağırlığı görüntü işleme teknolojilerine vermesi bekleniyor. Yeni nesil işlemcinin de katkısıyla fotoğraf kalitesinde iyileştirmeler yapılabilir. Ancak bu beklentinin karşılık bulup bulmayacağı, cihazın gerçek kullanım performansıyla anlaşılacak.

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Samsung Galaxy A38'in Kamerası Sızdırıldı: Değişen Pek Bir Şey Yok!
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Samsung Galaxy A38'in kamera özellikleri neler?

gsmarena_001

Sızıntılara göre Galaxy A38'in arka tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamera bulunacak. Bu kameraya 8 MP veya 12 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamerası ve 5 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası yer alacak.

Kamera kurulumu, Galaxy A37'deki donanımla büyük ölçüde örtüşüyor. Ultra geniş açı kamerasının çözünürlüğü ise henüz netleşmiş değil.

Galaxy A38'de fotoğraf kalitesini ne belirleyecek?

Kamera sensörleri aynı kalsa da yazılımın fotoğraflar üzerindeki etkisi değişebilir. Görüntü sinyal işlemcisi (ISP) ve yazılım optimizasyonları; renk doğruluğunu, ışık ve gölge ayrıntılarını, düşük ışıkta oluşan kumlanmayı etkiliyor. Samsung'un bu alanlarda yapacağı iyileştirmeler, fotoğraf kalitesinde fark yaratabilir.

İşlemci tarafındaki yenilik de bu nedenle önem taşıyor. Galaxy A38'in hangi işlemciyi kullanacağı henüz bilinmiyor. Hatırlatmak gerekirse Galaxy A37, Exynos 1480 işlemci, 5.000 mAh batarya ve 45W şarj desteğiyle gelmişti. Yeni modelin kamera performansında nasıl bir ilerleme kaydedeceğini ise şimdilik bekleyip göreceğiz.

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