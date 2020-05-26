Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, orta segmentte amiral gemisi performansı sunan akıllı telefon modeli Galaxy A51 cihazının makro lens performansını gösteren görseller paylaştı. Gelin bu görsellere birlikte bakalım.

Teknoloji devi Samsung, bu sene piyasaya sürdüğü amiral gemilerine kafa tutan tasarım, performans ve kamera yeteneklerine sahip Samsung Galaxy A51 modeliyle orta segment akıllı telefonda pazarında da iddialı olduğunu hepimize göstermişti.

2020 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan telefonların başında gelen Samsung'un 'orta segment amiral gemisi' Galaxy A51 modeli, özellikle sahip olduğu 4 kameranın performansıyla herkesten beğeni toplamıştı. Bugünse Galaxy A51'in makro kamera lensinin başarısını ve gücünü ortaya koyan görseller paylaşıldı.

Detayları yakından görmek daha kolay hâle geliyor:

Dokular detaylı olarak görüntülenebiliyor:

Renklerin canlılığı makro çekimlerde de korunuyor:

Samsung Galaxy A51 modelinin makro lens kamera performansını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, aynı zamanda akıllı telefonunun özelliklerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A51 özellikleri: