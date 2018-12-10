Geçtiğimiz ay düzenlenen SDC 2018'de ekrana gömülü kamera teknolojisi Infinity-O'yu tanıtan Samsung, bu tasarıma sahip ilk telefonu Galaxy A8s'i tanıttı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un akıllı telefon trendlerini değiştirecek yeni Infinity-O tasarımlı ilk akıllı telefonu Galaxy A8s resmi olarak tanıtıldı. Orta-üst segmentte rakipleri ile mücadele edecek olan Galaxy A8s, donanım olarak pek çok muadile sahip olsa da tasarım anlamında eşsiz bir görüntüye sahip.

Galaxy A8s’in ön kamerası, ekranın sol üst kısmına açılan bir deliğin içine gömülmüş durumda. 24MP çözünürlüğe sahip olan bu ön kamera, f/2.0 diyafram açıklığı ile ışığın iyi olduğu ortamlarda oldukça başarılı işlere imza atacaktır. Ayrıca cihazın arkasında da 24MP + 10MP + 5MP’lik üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Galaxy A8s, donanım anlamında çok güçlü bir akıllı telefon olsa da cihazın en çok konuşulan özelliği tasarımı olacaktır. Ekrana gömülü ön kamera, ekranın üstünde bulunan çerçeyi kaldırmayı mümkün kıldığından ekran gövde oranının yükselmesini sağlıyor. Ancak ekranda açılan deliğin fazla büyük olması, simetriyi bir miktar bozuyor.

Samsung Galaxy A8s Özellikler

6.4 inç (2340 x 1080 piksel) Full HD+ ekran

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

6GB/8GB RAM, 128GB dahili depolama alanı

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

24MP, f/1.7 diyafram + 10MP, f/2.4 diyafram + 5MP, f/2.2 diyaframlı üç arka kamera

24MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth v5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Hızlı şarj destekli 3400mAh batarya

Her ne olursa olsun Galaxy A8s, yeni bir tasarım anlayışının başlangıcı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca koyu renkli bir duvar kağıdı kullanıldığında ön kameranın o kadar da dikkat çekmeyeceği düşünülebilir. Mavi, gri ve yeşil renk seçeneklerine sahip olan cihazın 450-500 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Galaxy A8s’in Çin’deki ön siparişleri ise 21 Aralık’ta başlayacak.