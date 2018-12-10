Samsung Galaxy S10 Varyantlarının Ekran Boyutları Belli Oldu

Sızıntıları ile ünlü olan Evan Blass, merakla beklenen Galaxy S10 serisinin üç modelinin de ekran boyutlarını paylaştı. Buna göre Samsung, ekran çerçevelerinden kazandığı alanı daha fazla ekran ile dolduracak.

Samsung’un en popüler akıllı telefon serilerinden biri olan Galaxy S, 2019 yılında 10 yıldönümünü kutlayacak. Bu nedenle Güney Koreli teknoloji devinin ‘sıradan’ bir akıllı telefon tanıtması beklenmiyor. Samsung’un Galaxy S10 ailesi için üç farklı varyant piyasaya süreceği zaten biliniyordu. Ancak Evan Blass, konuyu bir adım daha ileri taşıyarak cihazların model numaralarını, kod adlarını ve ekran boyutlarını ortaya çıkardı.

Evan Blass’ın Twitter’dan paylaştığı görsele göre serinin en uygun fiyatlı modeli olacak olan Galaxy S10 Lite, Beyond 0 kod adına ve SM-G970F model numarasına sahip olacak. Cihazın ekran boyutu ise Mevcut Galaxy S9’un standart ekran boyutu olan 5.8 inç olacak. Ekran çerçeveleri yok olacağından cihazın Galaxy S9’un daha küçük bir kasaya sahip olması beklenebilir.

Serinin ‘standart’ modeli olacak Galaxy S10 ise Beyond 1 kod adına ve SM-G973F model numarasına sahip olacak. Standart modelde ekranı biraz daha büyüten Samsung, 6.1 inçlik çerçevesiz ekranla tüketicilerin karşısına çıkacak. Samsung, standart modelin ekranını 0.3 inç büyütüyor olsa da ekranın altında ve üstünde bulunan çerçevelerin kaldırılacak olması, cihazın Galaxy S9’dan çok da büyük olmamasını sağlayacaktır.

Samsung’un 2019 model premium akıllı telefonu Galaxy S10+ ise çıtayı arşa taşıyacak. Beyond 2 kod adına ve SM-G975F model numarasına sahip olacak olan cihaz, 6.4 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak. Ekran çerçevelerinin ortadan kalkması ve çentiksiz bir tasarımın benimsenmesiyle birlikte Galaxy S10+’ın %95’in üzerinde ekran gövde oranına sahip olması çok da sürpriz olmaz.