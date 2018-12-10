Honor View 20'nin Ön Kamerası Ekrana Gömülü Olacak

Honor tarafından yapılan açıklamada View 20 modelinin ön kamerasının ekrana gömülü olacağı duyurulurken, cihazın 48MP'lik bir arka kameraya ve Link Turbo özelliğine sahip olacağı belirtildi.

Akıllı telefon pazarı yeni bir rekabete hazırlanıyor; ekrana gömülü ön kamera. Bu yüksek teknoloji tasarımı şu an için yalnızca Samsung ve Huawei kullanabiliyor. Samsung, bugün gerçekleşen lansmanda Galaxy A8s'i tanıtırken, Huawei'de 17 Aralık'ta Nove 4 ile ilk ekrana gömülü kameraya sahip telefonunu tanıtacak.

Ancak görünüşe göre Samsung ile Huawei arasındaki bu çekişmeli rekabete bir oyuncu daha katılıyor; Honor. Huawei’nin alt markası olan Honor, şirketin bir sonraki amiral gemisi olacak View 20’nin ekrana gömülü ön kameraya sahip olacağını açıkladı. Üstelik ekrandaki delik Huawei’nin aksine 6mm değil 4.5mm çapında olacak.

Üstelik Honor’un bombaları bununla da bitmiyor. Şirket, aynı açıklamada Honor View 20’nin 48MP’lik bir Sony IMX586 CMOS sensörlü arka kameraya sahip olacağını dile getirdi. 48MP çözünürlüklü bir kamera, iyi bir ışıkta çekilen fotoğrafların muhteşem netliğe sahip olmasını sağlayacaktır. Ancak iyi bir düşük ışık performansı için bir hayli optimizasyon gerekecek.

Honow View 20’nin bir diğer dikkat çekici özelliği ise Link Turbo olacak. Bu özellik, kullanıcıların Wi-Fi ve hücresel veriyi aynı anda kullanarak indirme gerçekleştirebilmelerini sağlayacak. Bu da bağlantıyı güçlendirerek indirme hızını önemli derecede artıracaktır. Honor View 20, 26 Aralık’ta düzenlenecek lansman etkinliği ile ortaya çıkacak.