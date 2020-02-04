TikTok, Instagram'ın Profil Sayfasını Kopyaladı

Son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Test edilen özellik, Instagram'ın profil sayfasının birebir kopyasını TikTok'a kazandıracak. TikTok'un yeni profil sayfası tasarımının ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.

TikTok, temelinde YouTube ve Instagram benzeri bir platform. Kullanıcılar, 15'er saniyelik kısa videolar çekiyorlar ve çektikleri videoları platforma yükleyerek popüler olmaya çalışıyorlar. Ayrıca TikTok için çekilen videolar, Instagram ve YouTube gibi platformlarda da sık sık paylaşılıyor.

TikTok ile Instagram arasında ciddi bir çekişmenin olduğu su götürmez bir gerçek. Öyle ki, kimi zaman Instagram, kimi zaman da TikTok rakibinin çeşitli özelliklerini kendi uygulamasına kazandırıyor. Şimdi, yine böyle bir durum oldu ve TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını, kendi uygulamasında test etmeye başladı.

TikTok'un üzerinde çalıştığı yeni profil sayfası, New York Times bünyesinde çalışan Taylor Lorenz tarafından ortaya çıkarıldı. Bu haberin ardından açıklama yapmak durumunda kalan TikTok yetkilileri, yeni bir profil sayfası üzerinde çalıştıklarını doğruladılar. Yapılan açıklamalarda, kullanıcı deneyimini maksimuma çıkarmak için sürekli olarak çalışıldığı vurgulandı.

TikTok'un yeni profil sayfası / şu anki profil sayfası

TikTok yetkilileri, yeni profil sayfası tasarımının kullanıcılara ne zaman sunulacağını açıklamadı. Ancak söz konusu özellik test edildiğine göre kullanıcıların çok uzun bir süre beklemeyeceklerini söyleyebiliriz.

TikTok'un son girişimi, Instagram'la olan sürtüşmeyi biraz daha artıracak gibi görünüyor. Çünkü iki platform zaten uzunca bir süredir birbirlerine ait özellikleri kopyalıyorlar. Instagram'ın TikTok'un bu agresif hamlesine nasıl karşılık vereceğini bekleyip göreceğiz.