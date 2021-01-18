Samsung'un yeni tam kablosuz kulak içi kulaklığı Galaxy Buds Pro, ilk yazılım güncellemesini aldı. Güncelleme, genel olarak cihaz performansını iyileştirmeye odaklanırken daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen lansman etkinliğinde Galaxy S21 ailesi ile birlikte duyurduğu yeni nesil kulak içi kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds Pro için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Yalnızca 2,2 MB dosya boyutuna sahip olan R190XXU0AUA1 kodlu yazılım güncellemesi, genel olarak Galaxy Buds Pro’nun performansını iyileştirmeye odaklanırken, önemli bir özelliği de kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Artık Samsung Galaxy Buds Pro'da sağ-sol ses dengesi ayarlanabiliyor

Son güncelleme ile birlikte Galaxy Buds Pro’nun ses dengesini sağ-sol olarak ayrı ayrı ayarlamak mümkün oluyor. Bu sayede özellikle bir kulağında işitme zayıflığı olan kullanıcılar, Galaxy Buds Pro’dan daha dengeli bir ses deneyimi alabiliyorlar.

Güncelleme ile birlikte Bixby’nin sesli kontrol özelliğinin yanıtları da iyileşmiş durumda. Ancak bu iyileştirmenin kullanıcılar tarafından ne kadar fark edilebileceği ya da Bixby’nin kaç kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılacağını tahmin etmek zor.

Samsung Galaxy Buds Pro, an itibarıyla Türkiye’de de ön siparişe açılmış durumda. Siyah, gümüş ve mor renk seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulan Galaxy Buds Pro’nun fiyatı ise 1.599 TL olarak belirlenmiş durumda.