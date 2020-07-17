Dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi Samsung'un pek çok segmentte akıllı telefonları var. Peki Samsung Galaxy ailesinde, segmentlere göre en uygun fiyatlı modeller hangileri? Sizler için yanıtladık.

Samsung, akıllı telefon piyasasının yıllardır lideri konumunda. Firmanın bu başarısı ardındaki en büyük neden hemen hemen her segmentte pek çok modele sahip olması. Seçenek bol, kullanıcıların da aklı karışıyor.

Bu listemizde nispeten güncel çıkış tarihine sahip en uygun fiyatlı Samsung Galaxy telefonları sizler için bir araya getirdik ve bazı özelliklerine fiyatlarına yakından baktık. Başlangıç, fiyat/performans ve amiral gemisi olarak üç kategoriye ayırdığımız en uygun fiyatlı Samsung Galaxy telefonlara gelin birlikte bir göz atalım.

En uygun fiyatlı Samsung Galaxy telefonları:

Başlangıç: Samsung Galaxy J6 Plus Samsung Galaxy A2 Core Samsung Galaxy A01 Samsung Galaxy A10s Samsung Galaxy A11 Samsung Galaxy M10 Samsung Galaxy M11

Fiyat Performans: Samsung Galaxy M30s Samsung Galaxy M31 Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A70 Samsung Galaxy A71

Amiral Gemisi: Samsung Galaxy Note 10 Lite Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy S20



Başlangıç segmenti:

Samsung Galaxy J6 Plus

Ortalama Fiyatı: 1.980 TL

Neredeyse 2 sene önce piyasaya çıkan ve döneminin orta segment canavarı olan Samsung Galaxy J6 Plus, sağladığı Snapdragon 450 işlemciyle ve 3 GB RAM değeriyle günümüzde hâlâ düşük fiyata tercih edilebilecek bir telefon.

FHD 6 inç bir ekrana ve FHD video çekimi yapabilen 13 MP kameraya sahip olan J6 Plus; fotoğraf/video çekme, kaliteli video izleme ve oyun oynamak gibi birçok gündelik işlerinizi halledebileceğiniz bir telefon. Galaxy J6 Plus ile ilgili detayları öğrenmek isterseniz buradan telefonu detaylarına ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A2 Core

Ortalama Fiyatı: 1.500 TL

Geçtiğimiz sene piyasa sürülen ve 2019 yılının en iyi fiyat/performans telefonlarından biri olarak değerlendirilen Samsung Galaxy A2 Core, basit ve kullanışlı tasarımı, 4.5 G desteği ve 8 çekirdekli Exynos 7870 işlemcisiyle 1.000-1.500 TL bandında alınabilecek en iyi telefonlardan birisi. Sadece 76 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan ve düşük fiyata gündelik işlerinizi sorunsuz halledebileceğiniz Galaxy A2 Core’un detaylı özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A01

Ortalama Fiyatı: 1.500 TL

Samsung’un Galaxy ailesine ait yine 1.500 TL bandında olan bir diğer akıllı telefonu Samsung Galaxy A01, kullanıcılara Snapdragon 439 işlemcili ve 2 GB RAM’li bu akıllı telefonu oldukça uygun fiyatlara sunuyor. 8 çekirdekli Snapdragon işlemciye 720 x 1520p FHD ekrana ve 4.5 G desteğine oldukça düşük fiyatlara sahip olabileceğiniz bu telefonda 1080p FHD video çekim yapabilme imkânı da bulunuyor. Galaxy A01’in detaylı özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A10s

Ortalama Fiyatı: 1.900 TL

1.500 TL bandından birkaç yüz lira yukarılara ilerlediğimizde bizleri geçtiğimiz senenin sonlarında çıkan ve oldukça modern ve kullanışlı bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A10s karşılıyor. Samsung’un Infinity-V IPS ekranına sahip olan bu model ekran/gövde oranıyla da diğer başlangıç modellerinden ayrılan bir tasarıma sahip.

MediaTek MT6762 işlemciye sahip olan Samsung Galaxy A10s, oyun oynama dâhil gündelik birçok işinizi sorunsuz halledebileceğiniz bir akıllı telefon. Hem modern görünümlü bir telefon almak hem de 2.000 liranın üzerine çıkmak istemeyen kullanıcılar için birebir olan Galaxy A10s’in detaylı özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A11

Ortalama Fiyatı: 2.400 TL

Bu sene içerisinde tanıtılan başlangıç seviyesi akıllı telefonlardan olan Samsung Galaxy A11, hem şık tasarımı ve yüksek ekran/gövde oranı ile göze hem de 8 çekirdekli Snapdragon 450 işlemcisi ve 2 GB RAM değeriyle orta düzey bir performans arayan kullanıcılara hitap edebiliyor.

2.000 TL’nin biraz üzerine çıkarak alınabilecek kullanışlı bir akıllı telefon olan Samsung Galaxy A11, 4000 mAh bataryasıyla ve hızlı şarj desteğiyle en az birkaç sene kullanıcıyı yarı yolda bırakmayacak bir telefon. Galaxy A11’in diğer özelliklerini öğrenmek için ilgili içeriğimize buradan göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy M10

Ortalama Fiyatı: 1.950 TL

Galaxy A11 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Samsung Galaxy M10, hem birkaç yüz liralık düşük fiyatıyla hem de bazı teknik özellikleriyle bir önceki modelden ayrılıyor. Yine damla çentikli ön kamera bulunana ekran/gövde oranı yüksek bir tasarıma sahip olan bu telefon, Galaxy A11’den farklı olarak Exynos 7870 işlemci kullanıyor. Batarya kısmında 4.000 mAh pil ve 15 W’a kadar hızlı şarj desteği sunan Galaxy M10’un detaylı teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy M11

Ortalama Fiyatı: 2.000 TL

Fiyat performans listemize geçmeden önce son tanıtacağımız giriş seviyesi Galaxy telefon olan Samsung Galaxy M11, diğer tanıttığımız modellerle tasarım yönünden oldukça benzer. Yüksek ekran/gövde oranına sahip olan Galaxy M11’nin RAM kapasitesi ise 3 GB olarak listeleniyor ve ayrıca diğer modellere göre batarya kısmında da iyileştirmeye gidilen bu modelde 5.000 mAh batarya ve hızlı şarj desteği bulunuyor.

Snapdragon 450 işlemciden gücünü alan telefon FHD ekrana ve yine 1080p FHD video çekim yapabilme özelliğine sahip. 2.000 TL bandında alınabilecek en kullanışlı ve şık telefonlardan biri olan Galaxy M11’in detaylı özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat Performans:

Samsung Galaxy M30s

Ortalama Fiyatı: 3.100 TL

Listemizin fiyat/performans kısmında listelenen telefonları Samsung Galaxy M30s ile açıyoruz. Ortalama 3.000 TL bandında bulunan Galaxy M30s, 6.4 inçlik ekranı ve 6.000 mAh değerindeki bataryasıyla tank gibi bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

1080 x 2340p FHD Super AMOLED ekrana, 4.5 G desteğine, hızlı şarj desteğine ve 4 GB RAM’e sahip olan bu model 3.000 TL bandında bulunan en iyi fiyat/performans telefonlarından birisi. Galaxy M30s’in saymakla bitmeyen diğer teknik özelliklerine göz atmak için ilgili içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy M31

Ortalama Fiyatı: 2.900 TL

Devasa bataryasıyla şarjını bitirmekte zorlanacağınız bir diğer fiyat/performans telefonu olan 6.000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M31, Galaxy M30s modeliyle hemen hemen aynı özelliklere sahip.

Tasarım ve ekran kalitesi olarak aynı olan iki telefonu ayıran nokta ise Galaxy M31’de bulunan 64 MP ana kamera ve 6 GB’lık RAM oluyor. Galaxy M31’in diğer teknik özellikleri ve detaylı incelemesi için buradan içeriğimize göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy A50

Ortalama Fiyatı: 2.900 TL

Samsung’un en fazla güncelleme ve iyileştirme alan, desteği hiç esirgemediği fiyat/performas telefonu Samsung Galaxy A50, 6.4 inçlik Super AMOLED Infinity-U ekranı ve Exynos 9610 işlemcisiyle piyasada kendini göstermeyi ve kanıtlamayı başaran telefonlardan.

Nispeten düşük fiyatı ve bu fiyata sunduğu özelliklerle beraber ülkemizde de oldukça fazla tercih edilen bir akıllı telefon modeli olan Galaxy A50, teknik ve yazılımsal destek konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen kullanıcılar için birebir. Galaxy A50’nin detaylı bilgilerine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A51

Ortalama Fiyatı: 3.150 TL

Samsung’un bu senenin başlarında duyurduğu ve kamera tasarımla epey bir ilgi çeken orta segment telefonu Samsung Galaxy A51, Samsung’un orta segment telefonlarında alışık olduğumuz Super AMOLED ekrana ve Exynos 9611 işlemciye sahip.

Diğer fiyat/performans modellerine göre 6.5 inçlik ekranıyla bir tık daha büyük olan Galaxy A51, 4 arka kameralı L şeklindeki tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çeken akıllı telefonlardan biri. Galaxy A51’in diğer teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A70

Ortalama Fiyatı: 3.200 TL

Verdiği performans ve teknik özelliklere göre oldukça düşük fiyatıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A70 gücünü, Samsung’un orta segment telefonlarında pek alışık olmadığımız şekilde Snapdragon 675 8 çekirdekli işlemcisinden alıyor.

Diğer fiyat/performans modellerine göre nispeten düşük bir bataryaya sahip olan Galaxy A70’de; 4.500 mAh hızlı şarj desteğine sahip bir pil, 6 GB RAM ve yine diğer modellerinden alışık olduğumuz üzere 1080 x 2400p Super AMOLED FHD bir ekran bulunuyor. 3.000 TL bandında tercih edilebilecek yüksek performanslı bir telefon olan Galaxy A70’in diğer teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A71

Ortalama Fiyatı: 3.900 TL

Listemizin amiral gemisi kısmına dâhil olabilecekken ucundan dönmüş akıllı telefonu olan Samsung Galaxy A71, henüz birkaç ay önce piyasaya çıkmış yeni bir model. Listede bulunan diğer fiyat/performans telefonlarına göre oldukça yüksek bir fiyata sahip.

Cihazın diğer donanımlarına gözattığımızda ise 6.7 inçlik devasa FHD+ ekran, Snapdragon 730 8 çekirdekli bir işlemci, 25 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ve 8 GB RAM karşılıyor. Hem işlemci hem de RAM kısmındaki sıçramayı göz önünde bulundurduğumuzda, 700-800 liralık bir fiyat artışını Galaxy A71 sağladığı performans ile oldukça iyi kapatabiliyor.

Amiral Gemisi:

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Ortalama Fiyatı: 4.700 TL

Listemizin amiral gemisi kısmını, geçtiğimiz aylarda çıkan ve özellikleriyle kullanıcıların beğenisi toplayan Samsung Note 10 Lite ile açıyoruz. İlk etapta 5.300 liralık bir fiyatla piyasaya sürülen bu akıllı telefona şu an çok daha uygun fiyatlara sahip olunabiliyor.

Samsung’un amiral gemisi telefonlarında kullandığı Infinity-O ekrana sahip olan ve ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile güçlendirilen Galaxy Note 10 Lite, Exynos 9810 işlemcisinden gücünü alıyor ve 8 GB’lık RAM değeri sunuyor. Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan Galaxy Note 10 Lite’ın diğer özelliklerine ve detaylarına buradan göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10e

Ortalama Fiyatı: 4.700 TL

Samsung Galaxy S10 ailesinin daha düşük özelliklere sahip ve fiziksel anlamda da daha küçük bir telefonu olan Samsung Galaxy S10e, yine de kullanıcılara sağladığı özelliklerle amiral gemisi sınıfına girmeye hak kazanıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile güçlendirilmiş FHD+ Dynamic AMOLED ekrana sahip olan Galaxy S10e, gücünü 8 çekirdekli Exynos 9820 işlemcisinden alıyor.

Batarya kısmında 3.100 mAh değeriyle diğer modellerden bir tık geride kalan Galaxy S10e’nin 5.8 inçlik ekranına bu batarya değeri oldukça yeterli kalıyor. 6 GB RAM’i ve 128 GB’lık dâhili depolamasıyla uzun ömürlü bir akıllı telefon olan Galaxy S10e’nin detaylı özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20

Ortalama Fiyatı: 6.950 TL

Gorilla Glass 6 ile korunan 1440 x 3200p çözünürlükte Dynamic AMOLED QHD+ ekrana sahip olan Galaxy S20, Exynos 990 işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB DDR5 RAM’i ve 128 GB dâhili depolamasıyla amiral gemisi özelliklerini bünyesinde bulunduran bu telefonda 4.000 mAh batarya ve 25 W değerinde hızlı şarj desteği de bulunuyor.

6.000 liranın üzerindeki fiyatıyla kullanıcıları düşünmeye itse de Galaxy S20, günümüzde bu fiyat aralığında alınabilecek en iyi Android telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S20'nin diğer S20 ailesi modellerle olan karşılaştırmasına buradan ulaşabilirsiniz.

En uygun fiyatlı Samsung Galaxy telefonları sizler için derlediğimiz ve incelediğimiz listemizin sonuna geldik. Sizler bu liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Eğer listede bulunana veya listede bulunması gerektiğini düşündüğünüz bir Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıyorsanız deneyimlerinizi ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.