Samsung Galaxy Fold'un Ekran Çerçeveleri Tepki Çekiyor

MWC 2019'da Galaxy S10'u ve Galaxy Fold'u tanıtan teknoloji devi Samsung, Galaxy Fold'un ekranındaki iki büyük şeritten dolayı tekrar gündeme geldi.

Geçtiğimiz birkaç yılla birlikte, Apple ve Samsung gibi dünyaca ünlü markalar akıllı telefonlardaki çerçeve kavramını yok denecek kadar az hale getirmeye çalışıyorlar. Bu akımın ortaya çıkmasında iPhone X'un tasarımı oldukça etkili olmuştu. Fakat bu sefer de çentik polemiği ortaya çıktı.

Akıllı telefonlardaki çerçeve kavramının gittikçe yok olmasının en güncel kanıtı ise Galaxy S10 olacaktır. MWC 2019'da tanıtılan Galaxy S10, aşağıdan yukarıya tamamen camdan oluşuyor ve çentik yerine ufak bir 'kara delik' bulunduruyor.

Tüm bu çerçeve tartışmaları henüz devam ederken, MWC 2019'da tanıtılan ve yeni bir akımın öncüsü olacak olan Galaxy Fold, çerçeve konusundaki tüm algıları değiştirecek gibi görünüyor. Her şey iyi güzel ancak cihazın katlı halindeyken ekranın ekstra olarak küçülmesi yeni bir polemiğin fitilini ateşleyebilir. Aşağıdaki görselde göreceğiniz üzere, Galaxy Fold katlıyken ekranın altında ve üstüne oldukça büyük iki adet siyah şerit bulunuyor.

Bu durum şimdilik bir problem gibi görünse de Samsung'un böyle bir hatayı gözden kaçırması mümkün değil. Cihazın altında ve üstüne yer alan siyah şeritlerin mutlaka bir amacı ve açıklaması vardır diye düşünüyoruz. Katlanabilir telefonlar yepyeni bir kategori olduğu için gözden kaçırdığımız detaylar olabilir. O yüzden şimdiden Samsung'a yüklenmek hata olacaktır.

Birkaç gün önce tanıtılmasına rağmen tüm dünyanın gündemine oturmuş olan Galaxy Fold'un tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.