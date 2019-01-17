Samsung Galaxy M10'un Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un giriş seviyedeki yeni akıllı telefonu Galaxy M10'un kullanım kılavuzu sızdırıldı. Bu sızıntı ile birlikte cihazın tüm özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Çinli akıllı telefon üreticilerinin giriş seviyedeki üstünlüğüne bir son vermek isteyen Samsung, 28 Ocak tarihinde gerçekleşmesi beklenen lansman ile birlikte yeni Galaxy M serisini gün yüzüne çıkaracak. Galaxy M10, M20 ve M30 olmak üzere üç farklı modelden oluşacak olan serinin en alt modeli olan Galaxy M10’un özellikleri tamamıyla belli oldu.

Infinity-V tasarıma sahip olacak olan Galaxy M10, 6.2 inç boyutunda HD+ bir ekran ile gelecek. 2GB ve 3GB RAM kapasitelerine sahip olması beklenen cihaz 14nm sekiz çekirdekli Exynos 7870 işlemciden güç alacak. 13MP+5MP çift arka kameraya sahip olacak olan cihazın ön kamerası şu an için bilinmiyor.

Samsung Galaxy M10, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak. 3.400mAh bataryaya sahip olacak cihazın 7.7mm kalınlığı, 160 gram ağırlığı bulunacak. Ayrıca cihazın kullanım kılavuzundan sızdırılan bir görsele göre Galaxy M10’da bir parmak izi tarayıcı bulunmayacak. Kullanıcılar, biyometrik güvenlik konusunda yüz tanımaya güvenecekler.