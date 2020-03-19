Samsung'un kısa bir süre önce duyurduğu yeni giriş-orta seviye telefonu Galaxy M31, Türkiye'de satışa sunuldu. 6.000 mAh bataryası ve 64 MP çözünürlüğe sahip ana arka kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken telefon, Samsun Türkiye ve diğer e-ticaret platformları üzerinden satın alınabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şu sıralar giriş ve orta seviye telefonlarıyla gündemde. Bir süredir Galaxy A ve Galaxy M serisi telefonlarını art arda kullanıcıların beğenisine sunan şirket, şimdi yeni giriş-orta seviye telefonu Galaxy M31'i Türkiye'de satışa sundu. Uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Galaxy M31, yüksek batarya kapasitesi ve günlük kullanım için yeterli donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Samsung'un Türkiye pazarına yeni giren telefonu Galaxy M31, 6.4 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan bir Super AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranın çentiğinde bulunan ön kamera ise tüketicilere 32 MP çözünürlük sunuyor. Çerçeveleri mümkün olduğunca küçük tutmayı tercih eden Samsung, Galaxy M31 ile tüketicilere yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Samsung'un Galaxy M31 modelinin arka kısmına baktığımız zaman 4'lü kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana arka kameranın yanı sıra, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP de derinlik sensörü yer alıyor. Özellikle 64 MP çözünürlüğündeki ana arka kamera, Galaxy M31'i rakiplerinden birkaç adım ona çıkarıyor.

Samsung'un giriş-orta seviye yeni telefonu, sekiz çekirdekli Exynos 9611'den güç alıyor ve 6 GB de RAM ile destekleniyor. 128 GB depolama alanına sahip olan telefon, sahip olduğu microSD desteğiyle de bu kapasiteyi artırıyor. 6.000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olan telefon, tüketicilere15 watt hızlı şarj desteği sunuyor ve fazlasıyla yeterli bir kullanım süresi sağlıyor.

Samsung Galaxy M31 teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 19.5:9, FHD+ Super AMOLED

İşlemci: 8 çekirdekli Exynos 9611

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB (512 GB'ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 64 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 5 MP (f/2.4) makro kamera + 5 MP (f/2.2) derinlik sensörü

Ön Kamera: 32 MP (f/2.0)

İşletim Sistemi: Android 10 (One UI 2.0)

Renkler: Okyanus Mavisi, Uzay Siyahı ve Vişne Pembesi

Batarya: 6.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

Samsung Galaxy M31 Türkiye fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte Türkiye pazarına giriş yapan Samsung Galaxy M31, şu sıralar Samsung Türkiye ve diğer e-ticaret platformları üzerinden satın alınabiliyor. Eğer bu telefona sahip olmak isterseniz, tavsiye edilen satış fiyatı 2.799 TL olarak belirlenmiş durumda.