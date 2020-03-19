Samsung'dan Olimpiyatlara Özel Galaxy S20+ Olympic Edition

Samsung, Galaxy S20+ modelinin özel bir sürümünü duyurdu. Olimpiyat Oyunları için özel olarak tasarlanan telefon, "Galaxy S20+ Olympic Edition" olarak isimlendiriliyor ve mat bir gold renge sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta en yeni amiral gemisi serisi telefonu Galaxy S20 serisini tanıttı. Şimdiyse Samsung, Galaxy S20+ modelinin özel bir sürümünü daha tüketicilerin beğenisine sundu. "Galaxy S20+ Olympic Edition" olarak isimlendirilen bu model, Olimpiyat Oyunları'ndan bazı izler taşıyor.

Samsung, Olimpiyat Oyunları'nın resmi sponsorlarından bir tanesi ve şirket zaman zaman, bazı modellerinin özel sürümlerini üreterek Olimpiyat Oyunları'na dikkat çekiyor. Bu yıl, Olimpiyat Oyunları için Galaxy S20+ modelini tercih eden Samsung, mat gold renkte fazlasıyla şık bir tasarım ortaya çıkarmış durumda.

Samsung Galaxy S20+ Olympic Edition

Samsung, Olimpiyat Oyunları için özel olarak hazırladığı Galaxy S20+ modelini, Japonya'nın önde gelen operatör şirketlerinden NTT DoCoMo iş birliğiyle tasarladı. 5G desteğine sahip olan bu özel Galaxy S20+, 12 GB RAM ve 128 GB de depolama alanıyla destekleniyor. Normal bir Galaxy S20+'den çok da bir farka sahip olmayan cihaz, görünüş açısından özel bir yapıya sahip.

Samsung Galaxy S20+ teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç, 120 Hz ve 1080p Dynamic AMOLED

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 12 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 + 64 MP ISOCell S5KGW2 + 12 MP ISOCell S5K2LA + ToF sensörü

Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374

Batarya: 4.500 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Mat gold

Boyutlar: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Ağırlık: 188 gram

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Samsung Galaxy S20+ Olympic Edition'ın fiyatı ise 1.050 dolar (yaklaşık 6.830 TL + vergiler) olarak belirlendi ve bu telefona sahip olmak isteyen tüketiciler, NTT DoCoMo'nun internet sitesi üzerinden satın alabiliyorlar. Ancak telefonların teslimatlarına haziran ayı itibarıyla başlanması planlanıyor.