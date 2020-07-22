Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın Özellikleri Ortaya Çıktı

WinFuture adlı Alman teknoloji blogu, Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 20 Ultra'nın tüm özelliklerini ve tasarımını ortaya çıkardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 5 Ağustos’ta yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 20’nin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Samsung, şu ana kadar Galaxy Note 20’nin adını dahi anmasa da cihaz ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleşti ve Alman teknoloji blogu WinFuture, son paylaştığı yazı ile Galaxy Note 20 Ultra’nın hem özelliklerini hem de tasarımını tüm detaylarıyla ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ön tasarımı

WinFuture tarafından paylaşılan görsellere göre Galaxy Note 20 Ultra, tam da beklenildiği gibi iki yandan kavisli Infinity-O bir ekran ile gelecek. Ön kameranın yer alacağı ekran deliği, Galaxy Note 10 ve Galaxy S20 modellerindeki gibi ekranın orta-üst kısmında bulunacak.

Galaxy Note 20 Ultra arkadan tasarımı

Samsung, Galaxy Note 20 Ultra’da sesli asistanı Bixby için fiziksel bir tuşa yer vermiyor. Cihazda yalnızca ses kontrol ve güç tuşu bulunuyor. Fiziksel tuşların tamamı Galaxy Note 20 Ultra’nın sağ tarafında yer alıyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra’nın arkasını çevirdiğimizde Galaxy S20 Ultra’dakine benzer büyük bir kamera modülü görüyoruz. Bu modüldeki ana kamera lensleri alt alta dizilirken, hemen sol tarafında ToF sensörü ve LED flaş bulunuyor.

Galaxy Note 20 Ultra’nın donanımı konusunda da sızıntı gerçekleştiren WinFuture, cihazın 6,9 inç büyüklüğünde WQHD+ 19.3:9 120Hz Dynamic AMOLED Infinity-O ekran ile geleceğini belirtiyor. Ayrıca Galaxy Note 20 Ultra, Gorilla Glass 7 ile gelen ilk telefon olacak.

Cihazın arka kamerası ile ilgili olarak aktarılan bilgilere göre Galaxy Note 20 Ultra, 108 MP’lik bir ana kameraya, 12 MP’lik bir geniş açı kameraya ve 12 MP’lik bir telefoto kameraya sahip olacak. Bu kameralar 8K video kaydı ve 50x space zoom desteği sunacak.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Türkiye ve Avrupa’da Exynos 990 işlemciden, ABD ve diğer pazarlarda Snapdragon 865+’tan güç alacak. 12 GB RAM kapasitesiyle geleceği belirtilen telefonda 512 GB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama bulunacak.

Samsung’un Galaxy Note 20 lansmanı sırasında cihaz için Microsoft’un bulut oyun servisi Project xCloud desteği açıklaması da bekleniyor. Bu, Galaxy Note 20’nin bulut üzerinden Xbox Game Pass’teki 100’e yakın oyunu çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Kutusundan One UI 2.x arayüzü ile çıkacağı tahmin edilen Galaxy Note 20 Ultra’da 4.500 mAh batarya, 30 dakikada yüzde 50 şarjı mümkün kılan bir hızlı şarj, 5G, USB-C 3.2, Bluetooth 5.x, NFC, Wi-Fi 6 gibi özelliklerin de bulunacağı tahmin ediliyor.

Galaxy Note 20 Ultra kamera tasarımı

Samsung Galaxy Note 20’nin çift SIM ve eSIM desteğine sahip olması da bekleniyor. Mistik Bronz ve Mistik Siyah olmak üzere en az iki renk seçeneği ile gelmesi beklenen telefonun 1000 Euro’dan daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması ise beklenmiyor.