Samsung Galaxy Note20 Ultra'nın Render Görüntüleri

Samsung'un son amiral gemisi olmak için gün sayan Samsung Galaxy Note20 Ultra'nın resmi render görüntüleri Samsung'un resmi Rusya sayfasında ortaya çıktı. Yeni amiral gemisi adayı, göz alan bakır rengiyle sergilendi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung'un uzun zamandır kendinden söz ettiren ve büyük bir merakla beklenen telefonu Samsung Galaxy Note20 Ultra, ilk kez basın görselleriyle karşımıza çıktı. Yalnızca konsept tasarımları sayesinde tasarımı hakkında bilgi sahibi olabildiğimiz telefonun resmi basın görselleri internete düştü.

Wccftech'in aktardığı bilgilere göre görseller, Samsung'un resmi Rusya sitesinde ortaya çıktı. Görsellerin ortaya çıkmasının ardından sitenin hemen kapatıldığı iddia edildi ancak hikayenin biraz daha farklı olduğunu keşfettik.

Bronz renginde Galaxy Note20 Ultra

Görsellere dikkatli bir şekilde baktığımızda telefonda ya da S-Pen'de herhangi bir marka görünmüyor. Ancak işin ilginç kısmı da burada başlıyor. Samsung Rusya'nın sayfasına girip aşağı indiğiniz zaman bu görsellerin hâlâ sitede bulunduğunu ancak üzerinde 'Galaxy Note10' yazdığını görebiliyorsunuz. Bu nedenle görsellerin yanlışlıkla yerleştirilmiş resmi Galaxy Note20 Ultra render görselleri olma ihtimali oldukça fazla.

Gelecek ay Samsung'un UNPACKED etkinliğinde duyurulması beklenen Samsung Galaxy Note20 Ultra, fotoğraflarda oldukça şık görünüyor. Telefonun ön paneline ilişkin bir görsel elimizde bulunmasa da arka tarafta büyük bir kamera modülünün bulunduğunu görebiliyoruz.

Note serisinin keskin hatlarını koruyan Samsung, S-Pen'de de telefonla tamamen uyumlu renk seçerek telefonun şıklığını artırmış. Son olarak telefonun renk seçeneklerinde klasiğin dışında bir renge gidilmiş olması da kullanıcılara renk seçeneklerinde çeşitliliğin olabileceğini işaret ediyor.

Telefonun şu an için tasarımına dair en net görselleri bir kenara bırakıp resmi olmasa da iddia edilen donanıma baktığımız zaman telefonda 3,1 GHz hıza sahip olan Qualcomm Snapdragon 865 kullanılacağı söyleniyor. 16 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacağı söylenen telefonun 45 W'lık hızlı şarj destekli 4.500 mAh bir pili de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy Note20 Ultra resmi render görüntüleri: