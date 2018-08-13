Galaxy Note9 ile Birlikte Gelen En Büyük Soru ve Cevabı

Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy Note9’u tanıttı. Cihaz da yok yok, ancak bir özelliğin eksikliği, 1 yıl sonra kullanıcıların canını sıkmaya başlayacak. O özellik tarihin en büyük mobil iletişim devrimi 5G’den yoksun olması. Dünya 5G’ye hazırlanırken 6.500 TL’ye Note9 alıp, kısa süre sonra yeni bir telefon alma mecburiyeti yaşamak ne kadar doğru?

Galaxy Note9, gerçekten de günümüzün en iyi özelliklerine sahip çok fonksiyonlu cihazlarından birisi. Onunla herhangi bir uygulamada sorun yaşama ihtimaliniz yok. Kamerası gerçekten de üstün özelliklere sahip. Yanında gelen S Pen, başlı başına bir cihaz. Samsung DeX sayesinde bilgisayara dönüşebilen bir telefondan bahsediyoruz. Diğer tarafta da olmayan 5G özellikleri var? Peki bu 5G eksikliğini nasıl hissedeceğiz.

Öncelikle şu konuda anlaşmaya varalım: 5G, tarihin en büyük mobil iletişim devrimi olacak. Daha önce yaşadığımız 3G, 4G gibi değişimlerden farklı olarak 5G, Nesnelerin İnterneti adını verdiğimiz dönemin çıkış noktası olacak. Artık kahve makinalarımızın bile internete bağlandığı bu çağda, evlerimizdeki modemlere veda etmeye hazırlanacağız. Evet, yanlış okumadınız, çünkü mobil internet hızınızdaki gelişmeler son derece ileri düzeyde olacak. Belki de HD çözünürlüğe sahip bir filmi tren yolcuğunda dakikalar içerisinde indirip izleyebileceksiniz. Elbette hepsi bu kadarla sınırlı değil. Çünkü bu hızlarda bağlantı için cihazların buna hazır olması gerekiyor.

Samsung Galaxy Note9, piyasanın en yeni ve en yüksek potansiyelli cihazı olarak bu devrime hazır değil. Dünya, 2020 yılında 5G’nin yaygınlaşmaya başladığı bir yer olacak, bu zaman diliminde Note9 kullanıcılarının cihazlarını değiştirmeleri gerekecek. Telefon üreticilerinin -sadece Samsung’un değil- en büyük amaçlarından birisi de bize neredeyse her yıl yeni bir telefon aldırmak. Bunun herkes için kolay olmadığını, özellikle ülkemizde dolar kuru yükselmişken 4 asgari ücretten daha yüksek bir fiyata sahip olan telefonu alıp iki sene içerisinde değiştirmek zorunda kalmanın yükümlülüğünü biliyoruz. Evet 4G geçişi sırasında 4G’yi desteklemeyen cihazların kullanıcıları ciddi birer darbe yemediler, ancak 5G büyük bir adım.

Galaxy Note9’un çıkışıyla akıllara gelen en büyük soruyu yukarıda açıkladık, şimdi tekrar soralım: 6500 TL’ye 1-2 yıl içerisinde değiştireceğiniz bir telefon almak mı, yoksa bir yıl daha bekleyip 5G destekli cihazlardan birisine sahip olmak mı?

Sorunun cevabı büyük oranda maddi konularla ilgili. Yine de kimse kısa sürede telefon değiştirmek istemez. Ayrıca 5G’nin gelişi, cihazların aldığı bütün yazılım güncellemelerinin de seyrini değiştirecek. Note9 belki de Android Pie güncellemesini alacak ama sonraki sürümü alamayacak. Bağlantı kapsamı arttığı için güvenlik güncellemelerinin kaderi değişecek, yine 5G desteği sunmayan cihazlar bu güncellemelerden de mahrum kalacaklar.

Sorunun kullanıcılardan bir telefon üreticilerinden (nispeten) bağımsız olarak gelişen bir cevabı daha var. 5G teknolojisine geçiş, baz istasyonlarındaki radikal değişimlerle mümkün. Peki operatörler buna nasıl hazırlanıyor. Avustralya ve ABD’de kitlesel 5G erişim deneyleri yapılıyor, operatörler uygun altyapı geçişlerine çoktan başladılar. Ülkemizde bu konuda henüz ciddi bir adım atıldığını göremedik. Eğer Dünya’ya bu konuda ayak uyduramazsak, 5G ile gelecek olan ticari ve ekonomik güçten mahrum kalabiliriz. Bu ilk başta telefon kullanıcılarının hepsini -kullanıcı deneyimi açısından- etkileyecek, ardından da tüm ülkeyi ekonomik olarak etkileyecek. Galaxy Note9 ve onun gibi kısa süre sonra çıkacak 5G desteksiz cihazların durumuna gelecek olursak, bu dönemde onları değiştirmeyebiliriz. Her ne olursa olsun sürecin sonunda birer zincir halkasını temsil eden kullanıcılar, o zincirin bağlı olduğu internet ekonomisi ve dolayısıyla gelecek fırsatlar tehdit altındalar.

5G bir devrimse, yeni bir pahalı telefon almak için beklemek mi gerekiyor? Açıkcası kişisel ekonomik düzeyiniz Galaxy Note9 ya da iPhone X gibi cihazları borçlanmadan almaya uygunsa, yukarıda bahsettiğimiz mağduriyetler silsilesinden etkilenmeyeceksiniz. Eğer operatörünüzün 24 - 3t6 ay taksitle düzenlediği kampanyalardan faydalanıyor, bu cihazlar için tüketici kredisi kullanıyorsanız, düşünmekte fayda var. Çünkü siz taksidinizi bitirmemişken 5G’li cihazlar piyasada olacaklar, telefonunuzu değiştirmek isteyeceksiniz.

Yine de Samsung’un hakkını yememek adına tüketicilerin bu tür ikilemlerden kurtulmalarını sağlayacak bazı pazarlama kampanyaları düzenlediğini belirtmek lazım. Örneğin eski cihazlarla değişim kampanyasına dahil olup, nispeten cüzi ücretlerle yeni Note serisi cihazlara sahip olabiliyorsunuz. Yine de masraf ve yük, tüketiciler neden bunu yaşamak istesinler? Eğer akıllı telefonlarımız bilgisayarlarımızın yerini almaya başladıysa yaşamak zorundalar.

Konuyu Samsung’un tanıtmasını beklediğimiz cihazlar üzerinden cevaplayalım. Önümüzdeki yıl bir Galaxy S10 ve Note10 zaten gelmesine kesin gözüyle bakılan telefonlar. Samsung, 2019’de karşımıza bir de katlanabilir telefon modeli olan Galaxy X ile gelecek. Bu cihaz 5G teknolojise hazır olarak firmanın geçiş dönemini yansıtabilir, 5G için önceden hazır olmak isteyen kullanıcılar bu cihaz yönlenerek firmanın satışlarına olumlu ivmeler kazandırabilir.