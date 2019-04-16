Samsung Galaxy S10 5G, DxOmark'ta Rekorları Altüst Etti

Samsung'un en iyi akıllı telefonu olan Galaxy S10 5G, kamera performansı ile neredeyse tüm kategorilerde zirveye oturmayı başardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Şubat ayında gerçekleştirilen lansman sırasında yeni amiral gemileri Galaxy S10 ailesi ile birlikte şirketin ilk 5G destekli akıllı telefonu Galaxy S10 5G modelini de tanıttı. Galaxy S10 5G’nin en dikkat çeken özelliği 5G desteği olsa da cihaz, hem arka hem de ön kamera konusunda Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinden daha iyi bir donanıma sahipti.

DxOmark, Galaxy S10 5G modelinin kamera puanlarını açıkladı. Galaxy S10 5G, arka kamerasıyla fotoğraf performansında 117, video performansında ise 100 puan almayı başararak ortalamada 112 puan almayı başardı. Bu puan Galaxy S10 5G’nin Huawei P30 Pro ile birlikte dünyanın en iyi akıllı telefon kamerası olduğunu gösteriyor. Ayrıca cihaz, video performansıyla 100 puan almayı başaran ilk cihaz oldu.

Galaxy S10 5G, ön kamerasıyla da dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladı. Fotoğraf performansı ile 101, video performansı ile de 97 puan alan Galaxy S10 5G’nin ön kaması, ortalama 97 puan aldı ve Galaxy S10+’ı geride bırakarak dünyanın en iyi ön kamerasına sahip olduğunu kanıtladı. Galaxy S10 5G, 5G teknolojisi henüz yaygınlaşmadığı için belirli pazarlarda satışa sunulacak.