  • Samsung Galaxy A2 Core Satışta: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Sudan Ucuz Telefonu Galaxy A2 Core'u Hindistan'da Piyasaya Sürdü: İşte Fiyatı ve Özellikleri

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Galaxy ailesinin gelmiş geçmiş en başarılı fiyat/performans telefonu A2 Core, Hindistan'da satışta.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni A serisi akıllı telefonlarıyla gönülleri mest ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Galaxy A20e'nin başarılı donanım özelliklerinin yanında fazlasıyla düşük bir fiyata sahip olmasının ortaya çıkmasından sonra Samsung, şimdi de Galaxy A2 Core modelini sudan ucuz fiyata Hindistan'da satışa sürdü.
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Samsung gayet düşük özelliklere sahip bir akıllı telefonla karşımıza çıkıyor. Ekran/gövde oranının düşük çıkacağı fotoğraflarına bakıldığı anda anlaşılabiliyor ancak bu akıllı telefonun amacı güzel görünmek değil, ucuz bir fiyata yeterli performansı sunmak. Galaxy A2 Core'un fiyatı ise (sıkı tutunun) sadece 76 dolar.

Samsung Galaxy A2 Core'un Özellikleri

  • Ekran: 5 inçlik, 540x960 çözünürlüğünde, qHD, TFT
  • İşletim sistemi: Android Go 9 Pie
  • İşlemci: Exynos 7870
  • RAM: 1 GB
  • Hafıza: 16 GB (microSD ile 256 GB'a kadar artırılabilir)
  • Batarya: 2.600 mAh
  • Arka kamera:  f/1,9 diyafram açıklığında, 5 MP çözünürlüğünde ana kamera
  • Selfie kamerası: 5 MP
  • Bağlantılar: 4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS
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Cihaz Android'in son sürümü olan 9.0 Pie'ın düşük donanım özelliklerine sahip cihazlar için optimize edilmiş versiyonu olan Go Edition'ı içeriyor. Parmak izi sensörü bulunmayan Galaxy A2 Core her ne kadar görünüş olarak eski nesil akıllı telefonlara benzese de fiyatına bakılınca (76 dolar) Samsung'un ne kadar başarılı bir ürünü ortaya koyduğu anlaşılıyor.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/04/15/galaxy-a2-core-launches-in-india-priced-at-76/
Etiketler: samsung, Samsung Galaxy A2 Core
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