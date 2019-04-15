Samsung Galaxy A2 Core Satışta: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Galaxy ailesinin gelmiş geçmiş en başarılı fiyat/performans telefonu A2 Core, Hindistan'da satışta.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni A serisi akıllı telefonlarıyla gönülleri mest ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Galaxy A20e'nin başarılı donanım özelliklerinin yanında fazlasıyla düşük bir fiyata sahip olmasının ortaya çıkmasından sonra Samsung, şimdi de Galaxy A2 Core modelini sudan ucuz fiyata Hindistan'da satışa sürdü.

Samsung gayet düşük özelliklere sahip bir akıllı telefonla karşımıza çıkıyor. Ekran/gövde oranının düşük çıkacağı fotoğraflarına bakıldığı anda anlaşılabiliyor ancak bu akıllı telefonun amacı güzel görünmek değil, ucuz bir fiyata yeterli performansı sunmak. Galaxy A2 Core'un fiyatı ise (sıkı tutunun) sadece 76 dolar.

Samsung Galaxy A2 Core'un Özellikleri

Ekran: 5 inçlik, 540x960 çözünürlüğünde, qHD, TFT

5 inçlik, 540x960 çözünürlüğünde, qHD, TFT İşletim sistemi: Android Go 9 Pie

Android Go 9 Pie İşlemci: Exynos 7870

Exynos 7870 RAM: 1 GB

1 GB Hafıza: 16 GB (microSD ile 256 GB'a kadar artırılabilir)

16 GB (microSD ile 256 GB'a kadar artırılabilir) Batarya: 2.600 mAh

2.600 mAh Arka kamera: f/1,9 diyafram açıklığında, 5 MP çözünürlüğünde ana kamera

f/1,9 diyafram açıklığında, 5 MP çözünürlüğünde ana kamera Selfie kamerası: 5 MP

5 MP Bağlantılar: 4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS

Cihaz Android'in son sürümü olan 9.0 Pie'ın düşük donanım özelliklerine sahip cihazlar için optimize edilmiş versiyonu olan Go Edition'ı içeriyor. Parmak izi sensörü bulunmayan Galaxy A2 Core her ne kadar görünüş olarak eski nesil akıllı telefonlara benzese de fiyatına bakılınca (76 dolar) Samsung'un ne kadar başarılı bir ürünü ortaya koyduğu anlaşılıyor.