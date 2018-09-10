Samsung Galaxy S10, dünyada ilk kez kullanılacak olan ekran altına gömülü ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak.

Çerçevesiz bir telefonda kullanılabilecek birçok optik ve ultrasonik parmak izi tarayıcısı çözümü mevcut. Galaxy S10'da ise ultrasonik parmak izi tarayıcısı şu ana kadar hiçbir akıllı telefonda kullanılmamış olan üçüncü jenerasyonu kullanılacak.

Qualcomm'un üçüncü jenerasyon ultrasonik sensörünün Samsung'un amiral gemisi Galaxy S10'un satış başarısında büyük rol oynaması bekleniyor.

Piyasada halihazırda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı teknolojisini kullanan akıllı telefonlar mevcut; örneğin yakın zamanda satışa çıkan üst çekmeceli selfie kamerası ile oldukça ilgi çeken Vivo NEX gibi. Vivo NEX Çin menşeili bir firma olan Gudix tarafından üretilen ekran altına gömülü optik bir parmak izi tarayıcısı kullanıyor. Samsung orta seviye ve A serilerini Gudix tarafından üretilen ekran altı parmak izi tarayıcılarıyla donatıyor ve S10 için yüksek kalitedeki Qualcomm sensörlerini elinde tutuyor.

Qualcomm'un ikinci jenerasyon sensörleri birinci jenerasyonun maksimum 300 mikron kalınlıkta çalışabilmesine nazaran 800 mikron kalınlıkta tam doğrulukta çalışabiliyor. Huawei'nin Qualcomm ile lisans sözleşmesi imzalamış olmasına istinaden ikinci jenerasyon parmak izi tarayıcısının neler yapabilecek kapasitede olduğunu en yakın zamanda Mate 20 Pro ile göreceğiz. Ne yazık ki üçüncü jenerasyonun özellikleri ve getirileri Galaxy S10'a erişebileceğimiz zamana dek bir gizem olarak kalmayı sürdürecek.

Bazı analistlere göre, Samsung farklı şirketler tarafından sunulan, fotoğrafta görebileceğiniz gibi, 3 çeşit çözüm yolu arasında kalmış gözüküyor ancak Qualcomm'un ultrasonik teknolojisiyle Samsung nihai çözüme kavuşacak. Qualcomm'un ultrasonik sensörü; 1.2 mm kalınlığında OLED ekran altında çalışabiliyor, jest atamayı destekliyor, suyun altında ekran kilidini açmanızı ve ekranı kilitlemenize olanak sağlıyor ve son olarak nabzınızı ve parmağınızdan geçen kan akışını ölçebiliyor. Qualcomm'un son teknolojisi daha kalın katmanlarda çalışabiliyor, bu nedenle ekran kalitesi ve performansı diğer ekran altı sensörlere kıyasla bozulmadan kalacak gibi gözüküyor.