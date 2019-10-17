Samsung Galaxy S10'un Çileden Çıkaran Hatası Düzeltiliyor

Samsung’un bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy S10, parmak izi sensöründeki hatalarla gündemi bir hayli meşgul etmişti. Kullanıcılardan gelen şikayetlere nihayet kulak veren şirket, herhangi bir parmak izinin telefonun kilidini açmasına izin veren hatayı düzelteceğini açıkladı.

Samsung, geçtiğimiz şubat ayında San Francisco'da gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus’ı görücüye çıkarmıştı. Fakat Galaxy S10’un parmak izi okuyucusunu çevreleyen problemler, cihazın özelliklerine gölge düşürmüştü.

Önce 3D baskılı bir parmak izi ile Galaxy S10’un kilidinin açılabileceği keşfedildi. Bu yetmezmiş gibi bir de, üçüncü taraf ekran koruyucularının cihaza kayıtlı olmayan bir kullanıcının dahi telefonun kilidini açmasına izin verdiği ortaya çıktı.

Kullanıcıları çileden çıkartan bu sorunu nihayet kabul eden Samsung, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, hatanın en kısa sürede düzeltileceğine söz verdi.

"Samsung Electronics, S10’un parmak izi sensöründeki problemlerin farkında ve yakında bir yazılım güncellemesi yayınlayacak” diyen Güney Koreli şirket, özellikle banka uygulamalarına parmak izlerini tanımlayan kullanıcıların sorun çözülene kadar bu özelliği devre dışı bırakmalarını tavsiye etti.

Samsung Galaxy S10’un parmak izi sensöründeki sorunun kaynağı henüz belli değil. Parmak izlerini tanımlamak için ultrasonik bir sensör kullanan akıllı telefon, plastik veya silikon ekran koruyucular tarafından deforme olmuş olabilir. Bu yüzden Samsung, kullanıcıların lisanslı ekran koruyucuları tercih etmesini önerdi.

Eğer telefonunuzda böyle bir hata varsa, Samsung’un yayınlayacağı yazılım güncellemesine kadar yüz tanıma kilidini veya parola sistemini kullanabilirsiniz