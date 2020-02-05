Samsung Galaxy S20 Ultra, Kanlı Canlı Görüntülendi

Samsung Galaxy S20 ailesinin üzerindeki sır perdesinin kalkmasına bir haftadan daha az bir süre kaldı. Şu ana kadar sadece konsept görüntülerle ortaya çıkan Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra 5G’nin lansmandan önce bazı resmi görselleri sızdırıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat’ta ABD’nin San Francisco kentinde düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde yeni amiral gemileri Galaxy S20 serisi ve yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+'ı gün yüzüne çıkaracak.

Galaxy S20 ailesinin en merak uyandıran modeli S20 Ultra 5G olsa gerek. Cihazda 108 MP'lik ana kameraya ek olarak 48 MP'lik ikincil kamera bulunacak. 100x dijital zoom yapacağı söylenen telefon, 8K/30FPS çözünürlüğünde video kaydedebilecek.

Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra 5G'nin tasarımları

Lansman tarihine günler kala sızdırılan bir görsel, Galaxy S20 Ultra 5G’nin devasa kamera modülünü gözler önüne seriyor. Kamera çıkıntısı 166.9 x 76 x 10.2 mm boyutlarında olan cihaz, adeta “En iyi fotoğraflar için beni seç” diye bağırıyor. Resmi görsellerde, cihazın arka kamera bölmesinde "100x Space Zoom" yazdığı da gözlerden kaçmıyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın kanlı canlı görüntüsü

5x optik, 10x hibrit ve 100x'e kadar dijital zoom kombinasyonu sunan Galaxy S20 Ultra 5G, şu anda piyasanın en iyisi olarak gösterilen iPhone 11’e iddialı bir rakip olacak. Telefonun kamera bölmesi ilk etapta biraz kaba görünse de, iyi bir kamera performansının tasarımı unutturacağını tahmin edebiliriz.

Samsung Galaxy S20 ailesine dair her şeyi, 11 Şubat’ta gerçekleşecek olan Unpacked 2020 etkinliğinde öğreneceğiz. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemileri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaştığımız takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.