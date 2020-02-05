Samsung, Galaxy S20 Kılıflarını Yanlışlıkla Gösterdi

Galaxy S serisinin en yeni üyelerini tanıtmaya hazırlanan Samsung, cihazlara ait bazı kılıfları internet sitesinde yanlışlıkla yayınladı. Galaxy S20 ismini ilk kez resmi olarak kullanan şirket bu doğrultuda cihazların isminin ne olacağına da netlik kazandırdı.

Samsung'un yeni akıllı telefonları Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'yı tanıtacağı etkinliğe 1 haftadan az süre kalmış iken Güney Koreli şirketin yeni cihazları hakkında daha detaylı bilgiler çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yeni amiral gemilerinin görüntüleri ve fiyatları açığa kavuşmuştu. Uzun zamandır gündemde olan büyük kamera modülleri de bu şekilde doğrulanmıştı. Şimdi ise Samsung, Galaxy S20 serisine ait aksesuarlardan bazılarını yanlışlıkla Almanya merkezli internet sitesinde yayınladı.

Aksesuarlar internet sitesinde listelendi.

Galaxy S10 serisinde gördüğümüz ve oldukça şık görünen LED kılıf, Galaxy S20 serisinde de bizlerle olacak. Kullanıcıların S10 için bu kılıfa olan yoğun ilgisinin, yeni amiral gemileri için de olması bekleniyor.

Samsung'un klasikleşmiş kılıflarından birisi olan Clear View Cover, ekranın ön tarafını tamamen kapatıyor ve çizilmelere karşı koruyor. Ekranı kaplayan kısmında bulunan boşluklar sayesinde saat gibi temel kilit ekranı ögelerini kullanıcısına göstermeye devam edebiliyor.

Kılıfları internet sitesinde listelemesiyle Samsung, ilk kez S20 ismini kullanmış oldu. Bu bağlamda Galaxy S11 isimli bir cihazla yakın zamanda karşılaşmayacağımızı söyleyebiliriz. Galaxy S20 serisi 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan Unpacked Etkinliği ile tanıtılacak.

Diğer bildiklerimiz neler?

Akıllı telefonlarda görmeye alışkın olmadığımız 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak Galaxy S20 serisi, bu özelliğini Full HD çözünürlükte kullanıcısına sunacak.

Arka taraflarında bulunan kamera modülü içerisinde çoklu kameraya sahip olan S20, yepyeni sensörlere ve geliştirilen yazılım ile yeni çekim modlarına da sahip oluyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonları arasında zirveye oturacak olan Galaxy S20 Ultra, 5G teknolojisine verdiği destek ile çok yüksek bağlantı hızlarına ulaşabilmesiyle öne çıkıyor.

Bunun yanında periskop kamerası ile 100 kat dijital yakınlaştırmayı destekleyen cihaz, daha önce Galaxy S serilerinde eşi benzeri görülmemiş 108 MP çözünürlüğünde ana kamerayı da bünyesinde barındırıyor.

Galaxy S20 Ultra'nın sadece 5G desteğine sahip modeli bulunurken Galaxy S20 ve Galaxy S20+'da ise hem 4G hem de 5G bağlantı özelliğine sahip modeller bulunacak. Cihazların satışa çıkacağı ülkelerde 5G desteği bulunmaması durumunda Samsung'un 4G destekli cihazları raflarda konumlandıracağı tahmin ediliyor.

Cihazlar satın alındığında Galaxy Buds+ hediyesi verileceği de söylentiler arasında.