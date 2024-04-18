Samsung Galaxy S21 serisindeki bazı telefonların ekranlarında, yeşil çizgiler belirmeye başladı. Samsung henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy S21'de eş zamanlı sorunlar yaşanmaya başladığı bildiriliyor. Samsung forumları ile sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcıların raporlarına göre özellikle de Galaxy S21 Ultra ile Galaxy S21 FE modellerinde, ekranda yeşil bir çizgi belirmeye başlamış durumda. Bazı kullanıcılar ise beyaz renkli bir çizgi görmeye başladılar.

Samsung telefonlarda neden böyle bir sorun yaşandığı bilinmezken bazı kullanıcılar, bu durumun yazılım güncellemesi kaynaklı olduğunu ifade ediyorlar. Bazıları ise telefonların son dönemlerde aşırı ısınmaya başladığını, bunun sonucunda da ekrandaki yeşil çizginin göründüğünü söylüyorlar. Resmî açıklama gelmeden, neden üzerine konuşmak çok da doğru değil.

Samsung Galaxy S21 serisindeki hatalar böyle görünüyor

Samsung tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da ekran üzerindeki çizgiler, çoğu zaman donanımsal olabiliyor. Bu tür hatalara yol açan şey, genelde arıza yapan ekran könnektörlerinden ve kablolardan kaynaklanıyor.

Samsung Galaxy S20 serisinde de benzer sorunlar yaşandı

Samsung Galaxy S21 kullanıcılarını etkilemeye başlayan sorun, Samsung için çok da alışılmadık bir problem değil. Geçmişte, Samsung Galaxy S20 serisinde de benzer sorunlar yaşandı. Şirket, sorun yaşanan ülkelerdeki Galaxy S20 sahiplerine ücretsiz onarım ve değişim hakları tanımladı. Bakalım bu kez nasıl bir çözüm üretilecek.