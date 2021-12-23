Samsung Galaxy S21 FE'nin Kutu Açılış Videosu Yayınlandı

Samsung Galaxy S21 FE için yeni bir sızıntı yaşandı. Bu kez Vietnamlı bir perakendeci, yaklaşmakta olan telefonun kutu açılış videosunu yayınladı. Video kaldırılmış olsa da bunca sızıntıdan sonra bir de böyle bir şey yaşanması, herkesi şaşırttı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzunca bir süredir Galaxy S21 FE ile gündemde. Şirket, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonunu bir türlü duyuramadı. Ancak yaşanan sızıntılar, bu akıllı telefonla ilgili tüm detayların açığa çıkmasına yol açtı. Şimdiyse şaşırtan bir gelişme yaşandı. Samsung Galaxy S21 FE'nin kutu açılış videosu, üçüncü taraflar aracılığıyla yayınlandı.

Edinilen bilgilere göre Samsung, pek çok tüketicinin merakla beklediği Galaxy S21 FE'yi 4 Ocak 2022'de tanıtacak. Ancak Vietnamlı bir perakendeci, bu akıllı telefonun kutu açılış videosunu yayınlayarak herkesi şaşırttı. 6 dakika uzunluğa sahip olan ve yayınlandığı gibi de kaldırılan video, telefonla ilgili tüm detayları da gözler önüne sermiş oldu.

Samsung Galaxy S21 FE hangi özelliklere sahip olacak?

Samsung Galaxy S21 FE, 6,4 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme oranı sunan AMOLED ekranla gelecek. Snapdragon 888 işlemciden güç alacak cihaz 128 GB ve 256 GB depolama alanı sunan varyantlarla satışa sunulacak. 4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip cihaz 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. 32 MP selfie kamerasına sahip olacak telefonun arka kısmındaki üçlü kamera kurulumunda ise 2 adet 12 MP, 1 adet 8 MP kamera sensörü yer alacak.

Samsung'un yaklaşan amiral gemisi telefonu, şirket içerisinde de bazı anlaşmazlıklara yol açmış durumda. Öyle ki Samsung İrlanda ve Samsung İngiltere, bu akıllı telefonu sanıyoruz ki yanlışlıkla listelemeye başladı. Telefonlar, listelendikten bir süre sonra kaldırılmış olsa da fiyatlar açığa çıkmış durumda. Yapılan listeleme, 128 GB depolama alanına sahip versiyonun 769 euro, 256 GB depolama alanına sahip versiyonun 839 eurodan satın alınabileceğini ortaya koydu.