Samsung’un daha raflardaki yerini almadan haber başlıklarından düşmeyen Galaxy S21 FE hakkında yeni bilgiler elde edildi. Özellikleri ve hatta kılıfının bile internete düşmesinin ardından şimdi de Alman bir internet sitesi, akıllı telefonun yeni görsellerini paylaştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy serisi akıllı telefonlarına ekleyeceği yeni model, uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Galaxy S21 FE olarak adlandırılan model, şirket tarafından ‘fiyat/performans telefonu’ olarak tanıtılıyordu. Ancak geçtiğimiz ay ortaya çıkan fiyatıyla özellikle Türkiye kullanıcılarının hevesi kırılmıştı. İki hafta önce de kılıfları paylaşılan telefonun şimdi de görselleri ve önemli özellikleri internete düştü.

Samsung, her ne kadar yeni cihazı hakkında elinde tuttuğu bilgileri kamuoyuna açıklamamak için kendini tutsa da şu ana kadarki sızıntılardan Galaxy S21 FE’nin özelliklerine dair bazı bilgiler elde edilmişti. Gelecek yılın başlarında tanıtılması beklenen cihazın önemli özellikleri ve görselleri, bugün WinFuture adlı Alman internet sitesinden paylaşıldı.

Galaxy S21 FE’nin paylaşılan yeni görseli:

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi cihazın özellikleri hakkında daha önceden internete sızıntılar yapılmıştı. WinFuture, önceki söylentilerden de yola çıkarak Galaxy S21 FE’nin 6,4 inç boyutunda AMOLED ekranıyla FHD+ çözünürlük sunacağını belirtiyor. Piksel yoğunluğu 401ppi olan ekranın 120 Hz yenileme hızı olduğu söyleniyor. Ekran içinde parmak izi okuma özelliği olması beklenen akıllı telefonda ekstra koruma için Gorilla Glass Victus ekran koruyucusu olacak.

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacağı düşünülen Galaxy S21 FE, 4,500 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olacak. Arka kısmında sırasıyla 12MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP’lik bir kamera yer alacak. Samsung’un yeni telefonunu tam olarak ne zaman tanıtacağı bilinmese de 2022 yılının başından itibaren konunun netlik kazanması bekleniyor.