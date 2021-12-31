Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın yepyeni basın görselleri ortaya çıktı. Evan Blass tarafından paylaşılan görsel, telefonun tasarımının Galaxy Note serisi ile neredeyse aynı olacağını gözler önüne serdi. Bu hamleyle Galaxy Note, yalnızca isim olarak ölmüş olacak...

Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Evan Blass, Samsung'un 2022'nin ilk günlerinde duyuracağı yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S22 Ultra'nın bir görüntüsünü paylaştı. Bu görüntünün resmi basın görüntüsü olduğunu iddia eden Blass, bugüne kadar ortaya çıkan sızıntıları da doğrulamış oldu. Görünen o ki Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note serisinin tasarım diline sahip olacak.

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy Note serisinden artık vazgeçti. Açık konuşmak gerekirse bu yerinde bir karardı çünkü Galaxy S serisi ile Galaxy Note serisi arasındaki tek önemli fark, S Pen isimli akıllı kalem desteğiydi. Görünen o ki 2022 yılı itibarıyla Galaxy Note telefonları, Galaxy S serisinin bir parçası olarak göreceğiz. Şirket, serideki Plus ve Ultra isimli model ile Galaxy Note serisini devam ettirecek.

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın sızdırılan yeni görüntüsü

Sızdırılan görüntülere baktığımızda, telefonun kavisli bir ekrana sahip olacağını, Galaxy Note serisinin tasarımı ile bütünleşeceğini görüyoruz. Galaxy S22 Ultra'daki belki de en önemli değişiklik ise kamera kurulumu olacak. Samsung, 2022 yılında piyasaya süreceği ilk amiral gemisi telefonunda bir arada bulunan kameralar yerine bağımsız bir kurulum tercih edecek.

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın sızdırılan teknik özelliklerine baktığımızda, bu akıllı telefonun Exynos 2200 (ABD gibi birkaç ülkede Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1) işlemciden güç alacağını görüyoruz. Ayrıca bu akıllı telefonun QHD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik LTPO AMOLED ekranla geleceği ifade ediliyor. Şubat ayında düzenlenecek lansman, telefonla ilgili tüm bilinmezleri ortaya çıkarmış olacak.