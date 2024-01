Samsung'un Galaxy S24 için hazırladığı resmi ürün tanıtım sayfası, lansmana 4 gün kala sızdırıldı. Söz konusu sayfa bilmediğimiz bir şey söylemiyor olsa da Samsung'un asıl sürprizlerinin yapay zeka tarafında olacağının ipuçlarını veriyor.

Samsung, kendisi adına yılın ilk büyük lansman etkinliğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S24 serisi için artık gün saymaya başladık. 17 Ocak Çarşamba akşamı 21.00'de gözümüz, San Jose’deki Galaxy Unpacked etkinliğinde olacak.

Tüm lansmanlarda olduğu gibi Galaxy S24 lansmanı öncesinde de Samsung'un tüm sürprizi bozulmuş gibi görünüyor. Teknoloji dünyasının en ünlü sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Samsung'un Galaxy S24 serisi için hazırladığı resmi ürün sayfasını sızdırdı. Böylece yeni amiral gemisi telefonların hemen hemen tüm ana özellikleri ortaya çıkmış oldu.

İşte Galaxy S24 Ultra'nın resmi tanıtım sayfası: Galaxy AI burada!

Samsung, Galaxy S24 serisinin tanıtım materyallerinde sık sık Galaxy AI is coming (Galaxy AI geliyor) ifadesine yer vermişti. Galaxy S24 Ultra'nın ürün sayfasında da ilk olarak Galaxy AI is here (Galaxy AI burada) ifadesini görüyoruz. Bu ifadenin hemen altındaki görsellerde ise cihazın S-Pen ile daire içine alınan nesneleri Google'da bulduğu ve sesli görüşme sırasında anlık olarak çeviri yaptığı görüntüler yer alıyor. Söz konusu özellikler daha önceki sızıntılarda da ortaya çıkmıştı.

İkinci bölüm ise Galaxy S24 Ultra'nın kamera ve ekran kapasitesini ön plana çıkarıyor. 200 MP çözünürlüklü fotoğraflar, 8K video çekimi ve 100x space zoom, cihazın en öne çıkan kamera yetenekleri. Hemen altında ise ekranın 2600 nit gibi son derece yüksek bir parlaklığa sahip olduğu ifade ediliyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ürün sayfasına ait diğer görüntüler:

Galaxy S24+'ın da ürün sayfası ortaya çıktı

Galaxy S24+'ın ürün sayfasına baktığımızda görüşme sırasında çeviri özelliğinin yer aldığını, buna ek olarak 50 MP fotoğraf çözünürlüğü, 8K video çekimi ve 30x zoom özelliklerinin yer aldığını görüyoruz.

Galaxy S24+ ürün sayfasına ait diğer görseller