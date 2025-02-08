Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisini satın alan kullanıcılar telefonların aşırı ısındığını iddia ediyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25, piyasaya sürülmesinin hemen ardından kullanıcı şikâyetleriyle gündeme gelmişti. Şimdi ise kullanıcıların özellikle aşırı ısınma sorunu nedeniyle telefonlarını iade etmeye başladığı ortaya çıktı.

Daha önce Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip diğer telefonlarda da benzer sorunlar yaşanmıştı ancak Samsung'un Galaxy S25 serisinde kullandığı Snapdragon 8 Elite, tamamen bu telefonlara özgü bir şekilde üretilmiş ve optimize edilmişti.

Standart Galaxy S25, Ultra'ya kıyasla daha fazla ısınıyor

Buna rağmen görünüşe göre Samsung'un Galaxy S25 serisi de bu işlemcideki aşırı ısınma problemlerinden kaçınmayı başaramadı. Teknoloji analisti Yogesh Brar, Galaxy S25 Ultra modelinin hafif ölçüde ısındığını ancak standart modelin fark edilir derecede daha sıcak çalıştığını belirtti.

Samsung, telefonlarını %40 daha büyük bir buhar odasıyla donatarak ısınma sorununu önlemeyi hedeflemiş olsa da internette dolaşan kullanıcı yorumlarına göre yeni seri rutin kullanımda bile ısınıyor ve özellikle şarj esnasında rahatsız edici derecede sıcak hâle geliyor.

Samsung henüz konuya dair bir açıklama yapmış değil fakat birçok kullanıcı iddia ettikleri üzere şimdiden telefonlarını iade etmeye başlamış durumda.