Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde ufak da olsa gösterdiği Galaxy S25 Edge'e dair yeni gelişmeler gün yüzüne çıktı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi lansmanıyla birlikte ilgileri üzerine toplasa da lansmanın sonunda ufak da olsa gösterilen Galaxy S25 Edge modeli de heyecan yaratmayı başarmıştı. Bugün çıkan yeni sızıntılara göre ise merakla beklenen bu model, ilk bildirilenden bile daha ince olabilir ancak bazı ödünlerle birlikte.

Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından SmartPrix ve sızıntılarıyla bilinen Steve ‘OnLeaks’ Hemmerstoffer’ın paylaştığı bilgilere göre Galaxy S25 Edge’in kalınlığı başlangıçta bildirilen 6,4 mm yerine yalnızca 5,84 mm olacak.

6,4 mm yerine yalnızca 5,84 mm olacak

Samsung'un bu kararı, Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone 17 Air modeliyle olan rekabeti nedeniyle aldığı bildiriliyor. Telefonun tam ölçülerinin 158.2 x 75.5 x 5.84 mm olduğu belirtilirken, kamera çıkıntısıyla birlikte kalınlığın 10 mm'ye ulaştığı ifade ediliyor.

Ancak bu incelik bazı donanımsal değişiklikleri de beraberinde getirecek. Samsung’un iki farklı prototip geliştirdiği ve nihayetinde daha ince ancak çift kameralı versiyonu seçtiği bildirildi. Bu da üçlü kamera ünitesinden vazgeçildiği anlamına geliyor.

Üçlü kamera ünitesinden vazgeçilecek

Galaxy S25 Edge, 200MP ana kamera ve 50MP ultra geniş açılı lense sahip olacak. Daha önce sızdırılan telefoto lens beklentilerinin aksine telefonda bir telefoto kamera bulunmayacak.

Pil kapasitesi de inceliğin getirdiği bir diğer taviz olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S25 Edge, 3,900 mAh pile sahip olacak, bu da Galaxy S25 ve Galaxy Z Flip 6 ile kıyaslandığında biraz daha düşük. Ayrıca 45W hızlı şarj desteğine sahip Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra’nın aksine bu model yalnızca 25W kablolu şarj sunacak.

Performans tarafında ise Galaxy S25 Edge'e gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite verecek. Asıl merak konusu ise bu kadar ince bir gövdede soğutma sisteminin nasıl çözüleceği. Snapdragon 8 Elite’in ısınma problemleri göz önüne alındığında, Samsung’un bu soruna nasıl bir çözüm getireceği büyük önem taşıyor.

Peki sizin Galaxy S25 Edge'den beklentileriniz neler? Sizce iPhone 17 Air'e karşı rekabette üstün gelebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.