Samsung'un ince tasarımlı tamamen yeni bir modeli olacak Galaxy S25 Slim'i ertelediği iddia edildi.

Artık tüm gözler Samsung’a çevrilmiş durumda. Güney Koreli teknoloji devi, ocak ayı içinde Galaxy S25 serisini bizlerle buluşturacak. Henüz resmî bir açıklama yok ancak tüm söylentiler, lansmanın 22 Ocak günü olacağı yönünde.

S25 serisinde her yıl olduğu gibi standart, Plus ve Ultra modellerini göreceğiz. Bunlar dışında “Slim” ismi verilen, daha ince tasarıma sahip bir telefonun da geleceği konuşuluyordu. Bugün ortaya çıkan bir iddia ise bu model hakkında belirsizlik olduğunu gösterdi.

2025’in ikinci çeyreğine ertelenebilir

Android Authority’nin One UI 7’nin beta sürümünde fark ettiği bu duruma göre S25 Slim’in ocakta diğer üç model ile birlikte gelmeme ihtimali var. Beta, diğer 3 telefondan bahsederken Slim’den bahsetmiyormuş.

İddiaya göre cihaz, ocak yerine 2025’in ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ertelenmiş olabilir. Ancak buna rağmen ocaktaki etkinlikte S25 Slim’in küçük bir duyurusunu da görebiliriz. Yani şirket tıpkı geçen sene Galaxy Ring’de gibi bu telefonu kısa bir video ve duyuruyla bizlere gösterip piyasaya sürülüşünü daha sonraki aylarda yapabilir.

Plus ve Ultra arasına yerleşecek ince bir model olacak Galaxy S25 Slim için neler olacağını görmek için birkaç hafta daha beklememiz gerekecek. O sırada telefon hakkında şimdiye kadar çıkan bazı özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.