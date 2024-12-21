Samsung'un ince olması beklenen yeni telefonu Galaxy S25 Slim'in bazı özellikleri sızdırıldı. İddialara göre Galaxy S25 Slim, Galaxy S25+ ile aynı ekrana sahip olacak ve Apple'ın ince iPhone'undan daha kalın olacak.

2025 yılı, akıllı telefon sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olacak gibi görünüyor. Zira 2025'te hem Apple'ın hem de Samsung'un, standart modellerden daha ince olan akıllı telefonlar duyurması bekleniyor. Büyük bir olasılıkla Apple'ın ince iPhone'u "Air", Samsung'un ince telefonu ise "Slim" takısıyla karşımıza çıkacak.

Yeni modellerle ilgili heyecanlı bekleyiş devam ederken, "Galaxy S25 Slim" ile ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Çinli bir sızıntı kaynağı, bu telefonun bazı özelliklerini ifşa etti. Ayrıca akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Ice Universe de bu telefonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Samsung Galaxy S25 Slim'in muhtemel özellikleri şöyle olacak:

Debayan Roy isimli sızıntı kaynağının paylaşımına göre Samsung Galaxy S25 Slim, Galaxy S25+ modeli ile aynı ekrana sahip olacak. Yani ince modelde de 6.66 inç boyutlu ekran göreceğiz. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak telefonda 4.700 mAh ila 5.000 mAh arasında batarya bulunacak. Kaynağımız, bu akıllı telefonda 200 MP + 50 MP + 50 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu göreceğimizi söylüyor. Ice Universe'e göre ise Samsung Galaxy S25 Slim, 7 milimetre civarında kalınlık değerine sahip olacak. Apple'ın Air modelinin daha ince olacağı söylentiler arasında.

Samsung, gelecek ay içerisinde bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında Galaxy S25 serisini tanıtacak. Ancak sektör kaynaklarına göre Galaxy S25 Slim, 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Öte yandan; Apple'ın Air modelinin ise yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.