Samsung'un 2025 yılına damga vurması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı.

Samsung’un en yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra’nın kamera özellikleri tüm detaylarıyla nihayet gün yüzüne çıktı. 22 Ocak’ta tanıtılması planlanan yeni telefon, etkileyici kameralarıyla teknoloji severleri heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

Galaxy S25 Ultra, bir kez daha 200MP Samsung ISOCELL HP2 sensörle geliyor. 1/1.3” optik boyut, f/1.7 diyafram açıklığı ve 23mm odak uzaklığıyla bu sensör, düşük ışıkta yüksek performans ve inanılmaz çözünürlük sunuyor.

Telefoto kameralarıyla benzersiz bir yakınlaştırma deneyimi sunacak

3x Zoom : 12MP Sony IMX754 sensör ile 1/3.52” optik boyut ve f/2.4 diyafram açıklığı

: 12MP Sony IMX754 sensör ile 1/3.52” optik boyut ve f/2.4 diyafram açıklığı 5x Zoom: 50MP Sony IMX854 sensör, 1/2.52” optik boyut ve f/3.4 diyafram açıklığıyla üstün yakınlaştırma deneyimi sağlıyor.

Ön tarafta ise 12MP Samsung ISOCELL S5K3LU sensör tercih edilmiş. 1/3.2” optik boyut ve f/2.2 diyafram açıklığı sayesinde net ve doğal çekimler mümkün olacak.

Serideki en önemli yenilik ultra geniş lens olacak

Serinin asıl yeniliği ise 50MP Samsung ISOCELL S5KJN3 sensörüyle birlikte ultra geniş lens olacak. 1/1.57” optik boyut ve 1.0µm piksel boyutuyla bu lens, hem ışık hassasiyeti hem de detaylı geniş açılı çekimlerde fark yaratacak.

Ayrıca Samsung'un “All Lenses on Prism” (ALoP) telefoto teknolojisini seriye ekleyebileceği söylentileri de önemli detaylar arasında. Bu teknolojinin Galaxy S25 Ultra mı yoksa yalnızca Galaxy S25 Slim modelinde mi yer alacağı henüz net değil.

2025 yılının en çarpıcı ve güçlü telefonlarından biri olacak olan Galaxy S25 Ultra’nın gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alması bekleniyor. Bu yeni nesil ve Samsung ile ortak çalışma sonucu üretilen işlemci; çoklu görevler, oyun ve yapay zekâ uygulamalarında üstün bir performans sunmayı vaat ediyor.

Peki sizin Samsung Galaxy S25 Ultra'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.