Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Yapay Zekâ Özelliklerini Galaxy S24'e Getirecek!

Gökay Uyan / Editor

Samsung, yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 ailesini geçtiğimiz şubat ayında gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıtmıştı. Telefonlar birçok yeniliği kullanıcılara sunuyordu. Tabii ki bu özellikler arasında yapay zekâ tabanlı özellikler de çok öne çıkıyordu. Şimdi ise bu konuda önemli gelişmeler yaşandı.

Galaxy S26 ile tanıtılan özellikler en başta sadece o modellere özel olarak gelmişti. Şimdi gelen bilgiler ise Samsung’un bu konuda sevindirici hamleler yapabileceğini ortaya koydu. Sızıntılarıyla bilinen Tarun Vats’ın aktardığına göre S26’nın sevilen özellikleri eski modellere gelebilir.

Galaxy S26 özellikleri S24 modellerine gelebilir

Bu iddia One UI 8.5'in kararlı bir test sürümünde fark edilen özelliklerin ardından ortaya çıktı. Buna göre 2 önemli özellik S24 modellerinde de karşımıza çıkabilir. Bunlardan biri “Çağrı Filtreleme”. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, gelen aramaları yapay zekâ destekli bir sesle yanıtlayabiliyor, cevaplamaya karar vermeden önce konuşmanın dökümünü alabiliyorlar.

S24’e gelebilecek bir diğer sevilen özellik ise “Fotoğraf Asistanı”. Bu özellik fotoğraf ve metin girdilerini kullanarak görüntüler oluşturan veya düzenleyen yapay zekâ destekli bir araç. Görsellere nesneler ekleyebilir veya kaldırabilir, yeni görüntüler oluşturabilir veya bir fotoğrafın tarzını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, çıkartmalar, duvar kağıtları ve tamamen yeni görseller oluşturmak için kullanılabilen Creative Studio’nun yer aldığı belirtilmiş.

Bu özelliklerin** One UI 8.5 güncellemesiyle** Galaxy S24 ailesine sunulacağı söyleniyor. Güncellemenin ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir bilgi yok. Önümüzdeki haftalarda olabilir.

