Teknoloji devi Samsung, eski amiral gemilerini Android 9 Pie beta programına alacak.

Samsung, 2017 yılının amiral gemilerini alan kullanıcılarının Android 9 Pie’ı test etmelerine izin verme kararı aldı. Samsung’un Galaxy S9, S9+ ve Note9 için yayımladığı beta programı Galaxy S8, S8+ ve Note8 cihazları için de geçerli olacak.

Alınan haberlere göre Samsung, Galaxy S8, S8+ ve Note8 cihazları için Android Pie beta sürümünü hazırladı ve yayımlanmak üzere şirketin sunucularına yüklendi.

Konuyla ilgili son raporlara göre Samsung, Android Pie’ın son halini Galaxy Note8 için Şubat ayında yayımlayacak. Galaxy S8 ve S8+ ise bu güncellemeyi Mart ayından önce alamayacaklar.

Samsung Galaxy S8, S8+ ve Note8 için tasarlanan beta programı şu an için ulaşılabilir olmasa da yakın zamanda yayımlanması bekleniyor.