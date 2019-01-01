Cihazlarını Android'in son sürümüne güncelleyen Galaxy S9 kullanıcılarının şikayetleri arttı.

Android'in en son sürümüne cihazlarımızı güncellemek her ne kadar güvenlik bakımından bize yarar sağlıyor olsa da bazı durumlarda cihaza oldukça kötü şeyler yapabiliyor. Samsung Galaxy S9 kullanıcıları da tam bu sorunu yaşıyorlar zirâ cihazlarını Android 9 Pie işletim sistemine güncelleyen Galaxy S9 kullanıcıları, pil ömürlerinin oldukça kısaldığından ve pil seviyelerinde âni düşüşler yaşadıklarından şikayetçiler.

Özellikle Reddit platformunda şikayetlerin arttığı Android 9 Pie güncellemesi sonrası Galaxy S9'da âni pil düşüşü sorunu aldı başını gidiyor. Durumdan muzdarip kullanıcılardan birisi Galaxy S9 cihazı ile kısa mesaj gönderdikten sonra cihazının pil durumunun %10'dan %4'e âni bir düşüş yaşadığını söylerken bir başka şikayetçi kullanıcı ise Galaxy S9 cihazı ile evden çıkarken şarjının %50 olduğunu, yaklaşık 1 saat sonra cihazını fotoğraf çekmek için cebinden çıkardığında ise Galaxy S9'unun pil yüzdesinin %4'e düştüğünü söyledi.

Ülkemizde de yayınlanan Galaxy S9 için Android 9 Pie güncellemesini yüklemediyseniz bu güncellemeyi yapmamanız öneriliyor. Sorunun sebebini araştıran Güney Koreli teknoloji devi şirket Samsung'un, bu ay içerisinde yayınlayacağı bir yama ile durumu düzeltmesi bekleniyor zirâ pil sorununun Android 9 Pie ile ortaya çıkmadığı, eskiden beri var olduğu ancak son güncelleme ile sorunun daha da büyük bir hale gelerek daha çok kullanıcıyı etkilediği belirtiliyor.