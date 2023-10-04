Büyük bir heyecanla beklenen Samsung Galaxy S23 FE nihayet duyuruldu. Etkileyici özelliklere sahip olan cihaz, hiç fena olmayan bir fiyata sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy S23 FE'yi nihayet duyurdu. Uygun fiyata amiral gemisi özellikler sunan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu akıllı telefon hangi özelliklere sahip?

Samsung Galaxy S23 FE, 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı için destek veren bu ekran, ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor. Telefonun delikli ekranındaki selfie kamera ise 10 MP çözünürlük sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan telefonun IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılığını kanıtladığını belirtelim.

Karşınızda Samsung Galaxy S23 FE

Samsung'un yeni akıllı telefonu, satışa sunulduğu pazarlara göre değişkenlik gösteren iki farklı işlemci seçeneğine sahip. Bu işlemciler Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ile Samsung Exynos 2200. 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenen cihaz, 25W hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzü ile gelen telefonun 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi alacağını söyledi.

Samsung Galaxy S23 FE, üçlü kamera kurulumu ile donatıldı. Bu kamera kurulumunda 50 MP geniş açılı ana kamera bulunuyor. 12 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılan akıllı telefon, 8 MP çözünürlük sunan 3x optik yakınlaştırma destekli telefoto kameraya da ev sahipliği yapıyor. Samsung'un üst düzey telefonlarında gördüğümüz çekim modları ile yapay zekâ desteği, Galaxy S23 FE'de de bulunuyor.

Samsung Galaxy S23 FE teknik özellikleri:

Ekran 6.4 inç AMOLED, 120 Hz, FHD+ İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - Exynos 2200 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 10 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8 - OIS) + 12 MP (f/2.2) + 8 MP (f/2.4 - 3x optik yakınlaştırma) Batarya 4.500 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 13 (One UI 5.1) Bağlantı 5G, 4G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, USB 3.1, NFC

Samsung Galaxy S23 FE fiyatı:

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S23 FE, 599 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. Telefonun resmî satışları, -en azından Hindistan'da- 26 Ekim'de başlayacak. Türkiye için satışa çıkacağı tarih henüz belli olmadığından bir fiyat bilgisine de sahip değiliz.