Samsung, iPhone Kullanarak Galaxy Telefonları Övüyor

Geçtiğimiz hafta iPhone üzerinden attığı bir tweet ile Galaxy Note9 reklamı yapan Samsung, bu sefer de yine iPhone üzerinden Galaxy A9 reklamı yaptı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung için Apple’ın en büyük rakibi diyebiliriz. Ayrıca Apple’ın en büyük iş ortaklarından biri de yine Samsung. Bununla birlikte Apple’ın en büyük hayranlarından biri de Samsung. En azından son dönemlerde üst üste patlayan Twitter skandalları öyle gösteriyor.

Henüz geçtiğimiz hafta Samsung Nijerya, iPhone kullanarak attığı bir tweette Galaxy Note9 yapmış ve tüm dünya basının dikkatini çekmişken bir skandal da Samsung Hindistan’dan geldi. Galaxy A9 tarafından çekilmiş bazı fotoğrafları yayınlamak isteyen Samsung Hindistan, söz konusu fotoğrafları iPhone kullanarak paylaştı.

Güney Koreli şirketin çalışanlarına iPhone ya da farklı bir akıllı telefon kullanmayı yasaklamadığını biliyoruz. Bununla birlikte bazı kuralların yazılı olması da gerekmiyor. Örneğin; Samsung markalı bir akıllı telefonun reklamını yapıyorsanız en azından Samsung markalı bir akıllı telefon kullanabilirsiniz.

Galaxy A9 ile çekildiği söylenen fotoğrafların iPhone kullanılarak Twitter’a yüklenmesi, ‘Acaba fotoğraflar iPhone ile mi çekildi?’ sorusunu beraberinde getirdi. Ancak Samsung’un kamera tanıtımları için profesyonel fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğrafları kullandığını bildiğimizden iPhone ile çekilmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.