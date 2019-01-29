Samsung Galaxy View 2'nin Yeni Detayları Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy View tabletinin yeni nesli benchmark skorlarında ortaya çıktı.

Samsung, tabletlerine yeni bir soluk getirmek amacıyla 2015 yılında 18.4 inçlik oldukça büyük ekranlı Galaxy View tabletini piyasaya sürmüştü. Başarılı bir çıkış yapan Galaxy View, ekranının büyüklüğü ile birçok işi aynı anda yapabilme imkanı sunmasıyla kullanıcıları cezbetmişti. Benchmark skorlarında Galaxy View'in yeni neslinin özellikleri bugün ortaya çıktı.

Galaxy View 2 hakkında ortaya çıkan bilgilere göre cihazın 17.5 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Benchmark sonucunda tek çekirdekte 1200, çok çekirdekte 3987 puan alan Samsung'un Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışan yeni tableti 3GB RAM'e sahip olurken, gücünü ise Samsung tarafından üretilen Exynos 7885 yonga setinden alıyor.

Yaklaşık 5 ay önce Bluetooth ve Wi-Fi sertifikalarını alan Galaxy View 2'nin benchmark testinde Android 8.1 Oreo ile çalışıyor görünmesine rağmen satışa çıktığında Android 9 Pie yüklü bir şekilde kullanıcılara teslim edileceği tahmin ediliyor. Samsung'un oldukça büyük ekrana sahip yeni tableti hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda sizlerle paylaşacağız.