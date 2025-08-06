Katlanabilir telefonlar, yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekerken tamir edilebilirlik konusunda soru işaretleri barındırabiliyor. Cihazların iç yapısı, bu alandaki kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen unsurların başında geliyor. Son yapılan bir inceleme ise bu sorunun katlanabilir modellerde hâlâ devam ettiğini ortaya koydu. Bu duruma son örnek ise iFixit ekibinin Samsung Galaxy Z Fold7 üzerinde gerçekleştirdiği parçalarına ayırma çalışması oldu.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold7, detaylı bir şekilde parçalara ayrıldı. Yapılan bu söküm işleminde cihazın iç yapısı adım adım incelendi. Ancak ortaya çıkan tabloya bakılırsa bu telefonu evde tamir etmek pek de kolay değil gibi görünüyor.

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold7, iFixit ekibi tarafından parçalara ayrılarak incelendi. Yapılan inceleme sonucunda cihazın tamir edilebilirlik puanı sadece 10 üzerinden 3 olarak belirlendi. Bu da parçaların çıkarılıp değiştirilmesinin hayli zahmetli olduğunu gösteriyor.

Galaxy Z Fold7, 10 üzerinden 3 puan aldı

Yedek parça konusunda sadece Fold7 değil, Samsung’un diğer katlanabilir modelleri de sıkıntılı görünüyor. Öyle ki, geçen yıl çıkan Z Fold6 için bile hâlâ parça bulmak mümkün değil. Bu durum ise telefonunu kendi başına tamir etmek isteyen kullanıcılar açısından can sıkıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Samsung’un katlanabilir telefonları tasarım olarak dikkat çekici olsa da, iş tamire gelince işler pek kolay değil. Yedek parça bulmakta yaşanan sıkıntılar da bu modellerin uzun vadede sorunsuz kullanılmasını epey zorlaştırıyor.

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