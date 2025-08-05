Samsung'un en yeni katlanabilir modellerinden Galaxy Z Flip 7, sağlamlık testi videolarıyla ünlenen JerryRigEverything'in testlerine girdi.

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy Z Fold 7'nin girdiği test için şimdi sıra Galaxy Z Flip 7'de. YouTube'da dayanıklılık testleriyle tanınan JerryRigEverything, yeni Galaxy Z Flip 7'yi de dayanıklılık testine soktu.

İlk test çizilmelere karşıydı. Bildiğiniz üzere Galaxy Z Flip 7’nin kapağı ve arka yüzü Gorilla Glass Victus 2 ile kaplı. Bu cam normal şartlarda 6. seviyede hafif, 7. seviyede ise derin çiziklere açık. Yani dış yüzey, testte de görüldüğü gibi beklenen seviyede dayanıklı çıktı.

Galaxy Z Flip 7 sağlamlık testi:

Ancak iç ekran için aynı şeyi söylemek zor. Testte görüldüğü üzere iç ekran sert olmayan malzemelerle bile kolayca çizilebiliyor. Ayrıca cihaz, suya ve toza karşı IP48 sertifikasına sahip. Yani yağmur damlalarına ve büyük toz parçacıklarına karşı dayanıklı. Test sırasında biraz kum menteşe kısmına girse de cihaz düzgün çalışmaya devam ediyor.

En zorlu aşama olan bükülme testinde ise Galaxy Z Flip 7 incelmiş yapısına rağmen kırılmadı. İç ekranda hafif deformeler görülse de genel olarak sağlam kalmayı başardı.

Peki siz Galaxy Z Flip 7'nin dayanıklılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle de Flip 6 ile kıyaslandığında sizce ne durumda? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.